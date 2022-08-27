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Отопительный сезон не за горами
Досжан Нургалиев

Населению рекомендовано заблаговременно позаботиться о приобретении угля на зиму.

В ходе пресс-конференции на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК представители МИИР РК и угледобывающих компаний рассказали журналистам о ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону, а также о мерах, предпринимаемых для заблаговременного обеспечения населения углем.

Как сообщил председатель Комитета индустриального развития министерства Ильяс Оспанов, подготовка к предстоящему отопительному сезону началась в марте. За 7 месяцев текущего года населению и бюджетным организациям отгружено около 4,5 млн тонн угля, что на 10% больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

Для обеспечения стабильнос­ти на рынке каменного топлива министерством определен ­объем потребности в нем на 2022–2023 годы по областям и городам республиканского значения. Также разработана «дорожная карта», в которой предусмотрены алгоритмы предварительной отгрузки угля бюджетным организациям и населению.

Согласно общим оценкам, в текущем году объем угля, необходимый для обеспечения потребностей сферы ЖКХ и населения, составляет около 9,6 млн тонн: для коммунально-бытового сектора – 2,6 млн, населения – 7 млн тонн.

– Сегодня совместно с угольными разрезами и компанией «Қазақстан темір жолы» принимаются необходимые меры по обеспечению бесперебойных поставок угля путем регулирования его объемов и временных интервалов. Но с приближением отопительного сезона в ценовую цепочку начинают встраиваться перекупщики, посредники и перевозчики, делая свои наценки, создавая прецеденты внутренних торгов, которые невозможно регулировать, – заявил глава комитета.

По его мнению, есть только один способ воздействия на данную сложившуюся рыночную практику – просто готовить сани летом. То есть позаботиться об угле на зиму следует заблаговременно, чтобы вновь, как в прошлый год, не столкнуться с топливными проблемами.

Для исключения дефицита угля в пиковый период, который, как правило, приходится на осенние месяцы, местным органам необходимо активно взаимодейст­вовать с непосредственными поставщиками угля.

– Понятно, что все угольные предприятия республики находятся в частных руках. Тем не менее они так же, как и другие рыночные субъекты, призваны участвовать в реализации государственной политики по сдерживанию роста цен и обеспечению стабильности на внутреннем рынке. Мы не позволяем частным предприятиям манипулировать ценами. Но контролировать внут­ренние торги не можем. Поэтому население должно закупать уголь заблаговременно, – подчеркнул Ильяс Оспанов.

Для эффективного использования парка железнодорожного транспорта в процессах подготовки к предстоящему отопительному сезону компании ҚТЖ рекомендовано в приоритетном порядке выделять необходимое число вагонов для транспортировки угля на нужды жилищно-коммунальной сферы и населения регионов.

В пресс-конференции приняли участие представители ТОО «ҚТЖ-грузовые перевозки», АО «Қазтеміртранс», ТОО «Майкубен Вест», KomirTau KZ, АО «Шубарколь комир» и «Қаражыра».

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