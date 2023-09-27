Отправила в «нокаут» красота

Статьи
0
Дина Устиненко

Следующий бой Ангелина Лукас проведет в форме десантника.

фото автора

В 38-й десантно-штурмовой бригаде было жарко. В гости к военным заглянула звезда профессионального бокса, любимица публики и глянцевых журналов, чемпионка мира Ангелина Лукас. Хотя и гостьей-то ее не назовешь – скорее, это было возвращение в братство, в большую семью. Ангелина с детства хотела выходить на ринг в десантной тельняшке и голубом берете. И вот детская мечта осуществится! Свой следующий бой красавица проведет именно так.

Самая красивая боксерша Казахстана одним взглядом и очаровательной улыбкой отправила в «нокаут» всех военнослужащих, присутствующих в зале. А когда рассказала, что выросла в семье десантников, где голубой берет с гордостью носили и дед, и отец, то окончательно покорила серд­ца воинов.

– Все детство меня сопровождали строгая дисциплина и правила. Отец служил в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде, участ­вовал в первой миротворческой миссии Казахстана на таджикско-афганской границе и очень много рассказывал о своей службе, – поделилась Ангелина Лукас.

Пока другие сверстники «зависали» перед мультфильмами, жизнь маленькой Ангелины шла по всем канонам армейской дисциплины. Ранний подъем, сбалансированный рацион, танцы, школа, уроки, чтение, отбой. Как признается сама Ангелина, было сложно, хотелось иногда «сачкануть», расслабиться. Но сейчас она с огромной благодарностью вспоминает тот период. Именно тогда родители сумели заложить в нее непоколебимую веру в себя, в свои силы и намертво «вживить» дисциплину в крохотную девчушку.

– Я всегда была под особым контролем, папа меня привозил в школу сам, забирал сам. Следил за дисциплиной постоянно. Соблю­дение режима было беспрекословным. На танцы я пошла в шесть лет, хотя хотела на бокс, но все же это было осознанное решение, за которое я уже тогда несла ответственность. Отец всегда следил, чтобы ни я, ни братишка нигде лишний раз не гуляли и не бездельничали. Конечно, у нас были праздники, выходные, развлечения, но все в меру. На первом месте – всегда учеба и спорт, – вспоминает спортсменка.

Отец Ангелины не хотел, чтобы дочь занималась боксом. Но мечта о ринге с годами только крепла. На первую тренировку девочку отвела бабушка. Характер у Ангелины с детства был такой, что родителям все же пришлось принять ее решение. И следуя народной мудрости: не можешь предотвратить – возглавь, они стали поддерживать девочку в этом непростом начинании.

– Папа всегда поддерживает меня очень сильно, – говорит Ангелина. – Бывало, даже тренер не верил в меня, когда выходила против более титулованных спорт­сменов, и говорил, что соперница сильнее, опытнее, «серебра» достаточно, «золото» завтра не сможешь взять. Я звонила отцу и слышала совершенно другое: «Верь в себя, у тебя все получится, несмотря ни на что. Если ты решилась выйти на ринг – иди до конца, работай до победы!» И когда я забирала победу, все, включая моего тренера, были в шоке: моя соперница считалась фаворитом, а побеждала я.

Победу одерживала не только техникой, силой и ловкостью – это была победа духа! То, что мне прививали с детства. То, чем я так восхищалась, глядя на папу и его друзей-десантников. Когда только начала заниматься боксом, смотрели с папой бои Дениса Лебедева. С каким же восторгом и восхищением я наблюдала за его поединками! Мечтала, что когда-то и я буду так же выходить на бой в тельняшке. Видела, какая мощная поддержка идет ему от десантников, какая это сила и мотивация, когда за тобой стоит братство. Поэтому я давно шла к этой цели, думала, как это лучше сделать, чтобы полноправно попасть в их ряды, – признается Ангелина Лукас.

26-летняя казахстанка, которую признают одной из самых красивых спортсменок страны, ранее успешно защитила чемпионский титул по версии UBO: в своем пятом поединке она одолела представительницу Танзании Стумаи Муки.

Ангелина на встрече с десантниками и членами их семей говорила, что давно мечтала побывать в воинской части, увидеть своими глазами этот мир изнутри. Командир 38-й десантно-штурмовой бригады подполковник Данияр Карманов провел экскурсию по воздушно-десантному комплексу и учебным классам. Рассказал о назначении различных парашютных систем и помог чемпионке примерить парашют.

– Эта встреча, на которой присутствуют солдаты, дети военнослужащих, воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», очень важна для меня. В конце октября в Стамбуле состоится ответственный бой за титул WBC Silver с Даниелой Асенжо из Чили. Сегодняшнее мероприятие вдохновляет меня, напитывает настоящим десантным духом. Теперь я уверена, что буду ощущать поддержку военнослужащих Десантно-штурмовых войск и выйду на ринг в десантной тельняшке и голубом берете, – отметила чемпионка мира.

Кроме того, Ангелина рассказала, что планирует продолжать спортивную карьеру в качестве армейского спортсмена в составе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

Ангелина Александровна Лукас – казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе, уроженка Тараза, мастер спорта международного класса, чемпионка мира, обладательница титулов WBC international champion, UBO international champion, UBO world champion.

Дебютировала в профессиональном боксе в 2021-м, а уже в 2022-м стала чемпионкой мира, завоевав титул всего лишь после трех проведенных боев (это уникальное достижение). На профи-ринге 26-летняя казахстанка одержала пять побед в пяти боях, две из них – нокаутом.

#Спорт #бокс #десант #Ангелина Лукас

Популярное

Все
Нас поддерживают и поклонники Димаша
Почему бизнес против повышения ставки НДС?
Уголь как драйвер, или Кто ставит нефти подножку?
Независимое и справедливое правосудие
Наставник с большим сердцем
Успеть все!
Учеба для всей семьи
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Перехватить облака, чтобы полить степь
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Миссия – творить добро
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Полная луна Учителя нации – Бадрисафа
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Выступление Токаева на общих дебатах в рамках 78-й сессии Генассамблеи ООН
Запуск новых и модернизацию действующих ТЭЦ обсудили в правительстве
Живодёр забил до смерти шваброй кота в Актау
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Казахстан и Сейшелы подписали cоглашение о безвизовом режиме
Президент Казахстана поздравил с Национальным днем Саудовской Аравии главу королевства
ФИФА выдвинула капитана сборной Казахстана на престижную премию
За незаконные религиозные уроки детям осудили жамбылца
Под шахтерской маркой
Новый мировой рекорд Криштиану Роналду
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Муза Каюма Мухамедханова
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
Наследие во всем
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Необходима энергетическая стабильность
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Говори – и все получится!
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Как мы будем пользоваться цифровым тенге

Читайте также

Учеба для всей семьи
Наставник с большим сердцем
В Президентском центре РК обсудили основные положения сентя…
С шиком и блеском

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]