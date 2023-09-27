Отправила в «нокаут» красота

В 38-й десантно-штурмовой бригаде было жарко. В гости к военным заглянула звезда профессионального бокса, любимица публики и глянцевых журналов, чемпионка мира Ангелина Лукас. Хотя и гостьей-то ее не назовешь – скорее, это было возвращение в братство, в большую семью. Ангелина с детства хотела выходить на ринг в десантной тельняшке и голубом берете. И вот детская мечта осуществится! Свой следующий бой красавица проведет именно так.

Самая красивая боксерша Казахстана одним взглядом и очаровательной улыбкой отправила в «нокаут» всех военнослужащих, присутствующих в зале. А когда рассказала, что выросла в семье десантников, где голубой берет с гордостью носили и дед, и отец, то окончательно покорила серд­ца воинов.

– Все детство меня сопровождали строгая дисциплина и правила. Отец служил в 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригаде, участ­вовал в первой миротворческой миссии Казахстана на таджикско-афганской границе и очень много рассказывал о своей службе, – поделилась Ангелина Лукас.

Пока другие сверстники «зависали» перед мультфильмами, жизнь маленькой Ангелины шла по всем канонам армейской дисциплины. Ранний подъем, сбалансированный рацион, танцы, школа, уроки, чтение, отбой. Как признается сама Ангелина, было сложно, хотелось иногда «сачкануть», расслабиться. Но сейчас она с огромной благодарностью вспоминает тот период. Именно тогда родители сумели заложить в нее непоколебимую веру в себя, в свои силы и намертво «вживить» дисциплину в крохотную девчушку.

– Я всегда была под особым контролем, папа меня привозил в школу сам, забирал сам. Следил за дисциплиной постоянно. Соблю­дение режима было беспрекословным. На танцы я пошла в шесть лет, хотя хотела на бокс, но все же это было осознанное решение, за которое я уже тогда несла ответственность. Отец всегда следил, чтобы ни я, ни братишка нигде лишний раз не гуляли и не бездельничали. Конечно, у нас были праздники, выходные, развлечения, но все в меру. На первом месте – всегда учеба и спорт, – вспоминает спортсменка.

Отец Ангелины не хотел, чтобы дочь занималась боксом. Но мечта о ринге с годами только крепла. На первую тренировку девочку отвела бабушка. Характер у Ангелины с детства был такой, что родителям все же пришлось принять ее решение. И следуя народной мудрости: не можешь предотвратить – возглавь, они стали поддерживать девочку в этом непростом начинании.

– Папа всегда поддерживает меня очень сильно, – говорит Ангелина. – Бывало, даже тренер не верил в меня, когда выходила против более титулованных спорт­сменов, и говорил, что соперница сильнее, опытнее, «серебра» достаточно, «золото» завтра не сможешь взять. Я звонила отцу и слышала совершенно другое: «Верь в себя, у тебя все получится, несмотря ни на что. Если ты решилась выйти на ринг – иди до конца, работай до победы!» И когда я забирала победу, все, включая моего тренера, были в шоке: моя соперница считалась фаворитом, а побеждала я.

Победу одерживала не только техникой, силой и ловкостью – это была победа духа! То, что мне прививали с детства. То, чем я так восхищалась, глядя на папу и его друзей-десантников. Когда только начала заниматься боксом, смотрели с папой бои Дениса Лебедева. С каким же восторгом и восхищением я наблюдала за его поединками! Мечтала, что когда-то и я буду так же выходить на бой в тельняшке. Видела, какая мощная поддержка идет ему от десантников, какая это сила и мотивация, когда за тобой стоит братство. Поэтому я давно шла к этой цели, думала, как это лучше сделать, чтобы полноправно попасть в их ряды, – признается Ангелина Лукас.

26-летняя казахстанка, которую признают одной из самых красивых спортсменок страны, ранее успешно защитила чемпионский титул по версии UBO: в своем пятом поединке она одолела представительницу Танзании Стумаи Муки.

Ангелина на встрече с десантниками и членами их семей говорила, что давно мечтала побывать в воинской части, увидеть своими глазами этот мир изнутри. Командир 38-й десантно-штурмовой бригады подполковник Данияр Карманов провел экскурсию по воздушно-десантному комплексу и учебным классам. Рассказал о назначении различных парашютных систем и помог чемпионке примерить парашют.

– Эта встреча, на которой присутствуют солдаты, дети военнослужащих, воспитанники военно-патриотического клуба «Жас сарбаз», очень важна для меня. В конце октября в Стамбуле состоится ответственный бой за титул WBC Silver с Даниелой Асенжо из Чили. Сегодняшнее мероприятие вдохновляет меня, напитывает настоящим десантным духом. Теперь я уверена, что буду ощущать поддержку военнослужащих Десантно-штурмовых войск и выйду на ринг в десантной тельняшке и голубом берете, – отметила чемпионка мира.

Кроме того, Ангелина рассказала, что планирует продолжать спортивную карьеру в качестве армейского спортсмена в составе Центрального спортивного клуба Министерства обороны.

Ангелина Александровна Лукас – казахстанская профессиональная спортсменка-боксер в легком весе, уроженка Тараза, мастер спорта международного класса, чемпионка мира, обладательница титулов WBC international champion, UBO international champion, UBO world champion.

Дебютировала в профессиональном боксе в 2021-м, а уже в 2022-м стала чемпионкой мира, завоевав титул всего лишь после трех проведенных боев (это уникальное достижение). На профи-ринге 26-летняя казахстанка одержала пять побед в пяти боях, две из них – нокаутом.