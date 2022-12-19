Три человека из одной семьи погибли в частном доме в Жамбылской области

Фото: bouw.ru

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК сообщили, что за 2 дня по республике из-за отравления угарным газом скончались 3 человека, 14 госпитализированы, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 19 декабря, в городе Семей на втором этаже двухэтажного жилого дома с печным отоплением из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, по причине отсутствия тяги дымохода, получив отравление угарным газом, госпитализированы 3 человека 1994, 1971 и 1997 года рождения", – говорится в сообщении.

Также, сегодня, 19 декабря, в Астане в частном двухэтажном жилом доме из-за неисправности печного отопления, причина которой устанавливается, получили отравление угарным газом средней степени тяжести и доставлены в больницу граждане 1970 г.р., 1990 г.р., 1994 г.р., 2012 г.р., 2015 г.р., 2018 г.р.

"18 декабря в центральную больницу района Алтай в поселок Малеевск Восточно-Казахстанской области, с признаками отравления угарным газом, был госпитализирован 15-летний подросток. Как оказалось, несчастный случай произошел по причине неочищенного дымохода, когда парень находился в бане. По результатам проверки сотрудниками УЧС района Алтай было установлено, что окись углерода поступала в помещение бани через трещины на стене печи. За допущенные нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печи в отношении владелицы дома, 1983 года рождения, составлен административный протокол по статье 410 КоАП. Стоит отметить, что ранее специалисты службы ЧС посещали данный дом и проводили инструктаж безопасности с вручением корешка–предложения, где были указаны все рекомендации", – рассказали в ведомстве.

По данным МЧС, в частном жилом доме в селе Бурыл Жамбылской области 18 декабря, также из-за нарушений правил эксплуатации газовой колонки, получили отравление угарным газом и были госпитализированы в больницу хозяйка дома 1959 г.р. и гражданка 1990 г.р. в тяжелом состоянии, также дети 11 и 7 лет. На место выезжали сотрудник ДЧС и 3 работника АО "КазТрансГазАймак".

Также в Жамбылской области сегодня, 19 декабря, произошел случай отравления угарным газом с летальным исходом. В 40 км от села Конаев в крестьянском хозяйстве "Шарипхан" в частном жилом доме, предварительно из-за нарушений правил эксплуатации отопительной печи на твердом топливе, получили отравление угарным газом и скончались 3 члена семьи 1965 г.р., 1969 г.р. и 2008 г.р. Причина и обстоятельства гибели устанавливаются. На место происшествия выезжали 2 человека личного состава и единица техники ДЧС.

"Уважаемые граждане! Для предотвращения возможных трагических последствий будьте постоянно бдительными и соблюдайте несложные правила безопасности. МЧС РК рекомендует населению своевременно устранять нарушения, которые могут привести к несчастным случаям. Устранять трещины в печах, чистить дымоходы не реже 1 раза в 3 месяца, в морозы не перекаливать печи, использовать для топки дрова, длина которых не превышает размеры топки. При возникновении ЧС сообщать по номеру "112", – дополнили в министерстве.