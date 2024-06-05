Оцифровать архивы планируют в Казахстане

МКИ создаст единый электронный архив документов
Соответствующий проект закона по вопросам архивного дела размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz
Информационная система единого электронного архива документов обеспечивает сохранность, целостность и конфиденциальность хранимой информации в соответствии с требованиями законодательства РК. Электронный архив документов обеспечивает возможность поиска, доступа и использования архивных документов.
«Е-Архив» включает в себя архивные электронные документы и электронные копии архивных документов, сформированных и хранящихся в соответствии с законодательством РК.
Доступ к информационной системе должен будет осуществляться с соблюдением требований информбезопасности.
Ведомственные архивы обяжут обеспечить перевод архивных документов национального архивного фонда и по личному составу в электронную форму на постоянной основе.