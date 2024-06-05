Оцифровать архивы планируют в Казахстане

Соответствующий проект закона по вопросам архивного дела размещен на портале «Открытые НПА» для обсуждения до 19 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz

Информационная система единого электронного архива документов обеспечивает сохранность, целостность и конфиденциальность хранимой информации в соответствии с требованиями законодательства РК. Электронный архив документов обеспечивает возможность поиска, доступа и использования архивных документов.

«Е-Архив» включает в себя архивные электронные документы и электронные копии архивных документов, сформированных и хранящихся в соответствии с законодательством РК.

Доступ к информационной системе должен будет осуществляться с соблюдением требований информбезопасности.

Ведомственные архивы обяжут обеспечить перевод архивных документов национального архивного фонда и по личному составу в электронную форму на постоянной основе.