Когда Адильхан Серик отправлялся на срочную службу в ряды Национальной гвардии МВД РК, он не мог представить, что армия станет первым шагом к его мечте. Сегодня он - студент Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, обладатель государственного гранта и пример того, как один шанс может изменить целую жизнь, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

До призыва Адильхан получил среднее специальное образование. После колледжа его призвали из Караганды, и он оказался в столице - в воинской части 5573 Национальной гвардии. Здесь гвардеец нес патрульно-постовую службу, охраняя общественный порядок на улицах Астаны.

Во время службы в рядах Национальной гвардии Адильхану рассказали о государственной программе «Срочник 2.0», которая дает возможность срочникам бесплатно поступить в университет на востребованную специальность. Для него это стало настоящим шансом, потому что мечта о высшем образовании жила в нем давно.

«Чтобы получить грант, я не пожалел сил. Сдал тест по общеобразовательным предметам и старался быть лучшим на службе, - рассказывает гвардеец. - Когда узнал о программе, понял, что упускать этот шанс нельзя. Поступить на грант — это двойная радость: для меня и для моих родителей».

Адильхан вырос в многодетной семье, где воспитывается шестеро детей, поэтому помощь программы стала серьезной поддержкой для него и близких. Теперь он студент престижного вуза и осваивает современную и перспективную специальность - «биотехнолог». Родители гордятся сыном и уверены, что он добьется успеха.

История Адильхана - далеко не единственный пример. Этим летом более 900 гвардейцев по всей стране, завершив срочную службу, получили сертификаты на бесплатное обучение в ведущих вузах Казахстана.

Отметим, что личный состав войск правопорядка совместно с полицейскими обеспечивает охрану общественного порядка в 21 городе страны. Ежедневно к выполнению этой задачи привлекается более 8 000 гвардейцев.