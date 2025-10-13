В СМИ и социальных сетях опубликовано видео, на котором основатель мессенджера Telegram Павел Дуров купается в национальном парке «Көлсай көлдері» в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэкологии

Фото: пресс-служба Минэкологии

По данному факту проведено служебное расследование и установлено, что на месте возле озера Кольсай-2 отсутствовали предупреждающие знаки о запрете на купание.

"В связи с этим в данных действиях нарушение не усматривается. Ситуация носила непреднамеренный характер и не затронула экологическую устойчивость территории. Обсуждение этой ситуации подчёркивает важность системного информирования туристов о правилах пребывания на особо охраняемых природных территориях, что позволит одновременно сохранить уникальную природу Казахстана и повысить привлекательность страны как направления для экологичного и ответственного туризма", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, видеоматериал, опубликованный в личном аккаунте Павла Дурова с аудиторией более 10 миллионов подписчиков, носил имиджевый характер и стал демонстрацией природной красоты Казахстана для широкой международной аудитории. Такой охват является значимым вкладом в продвижение туристического потенциала страны, добавили в пресс-службе.