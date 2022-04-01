Ответственность лежит на мне – аким Актобе о падении школьницы в арык

Аким Актобе Асхат Шахаров прокомментировал происшествие в новом микрорайоне "Батыс-2", где школьница упала в арык и её едва не засосало в трубу под водой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

"Вчерашнюю ситуацию все видели, ответственность лежит на мне. Я хотел посетить с утра ребёнка, которая провалилась в арык, но родители сказали, что состояние у неё стабильное, здоровью ничего не угрожает. Мама у неё врач, сама смотрит за ней. Девочка поскользнулась и с головой ушла под воду. Она накрыла арык, и ребенок его не увидел. Я после обеда хочу посетить её вместе с тренерами, которые её спасли", - сказал Шахаров.

По его словам, 31 марта вода в город пришла со степи буквально в течение часа.

"Она идёт через трубу под дорогой Южный обход, поступает в "Батыс-2", оттуда по двум арыкам поступает в реку Сазды. Воды прибыло много, и мы в срочном порядке огородили, и наблюдаем за ситуацией", - заверил глава города.

По данным акима Актобе, с сегодняшнего дня 7 600 учащихся из 13 школ в городе и пригороде, которых возили в школу на автобусах, отправили учиться онлайн.

Откачкой воды занимаются 100 ассенизационных машин, есть ещё 45 экскаваторов, самосвалов и кранов, компании-застройщики с 1 апреля выделили ещё около 60 единиц техники.