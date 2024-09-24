Ожерелье из скотча и брошь из силикона

Концептуальное ювелирное искусство мало известно большинству казахстанцев. Между тем этот новый жанр родился в Западной Европе в середине прошлого века.

– Авангард, появление новых междисциплинарных жанров, активные социальные процессы, зарождение новых течений – в такое интенсивное время художники и ювелиры осознали, что концептуальными могут быть не только живопись, скульптура и графика, но и ювелирное искусство, – говорит куратор выставки «Qazyna araly – Treasure island – Остров сокровищ» Лейла Махат.

Сломав стереотипы и соединив вместе ювелирное искусство, скульптуру и свое осознанное участие в жизни общества, художники нашли новый прикладной путь демонстрации своих эмоций и переживаний. Каждое произведение этого нового жанра – своеобразный манифест. Для того чтобы понять, о чем говорит художник, считает Лейла Махат, необходимо прислушаться к себе, убрать предвзятость, настроиться на эмпатию – способность почувствовать и понять эмоции авторов.

– Вы готовы принять новую эстетику, неожиданные материалы и свободу мысли? Я уверена, у вас получится! – обращается она к посетителям необычной выставки.

К примеру, художница Анд­реа Ауэр представила ожерелье Tixo, сделанное из мотков канцелярского скотча без использования каких-либо сторонних материалов. Автор создает ювелирные украшения из повседневных и будничных вещей, которые, казалось бы, не представляют собой привычный материал для создания аксессуаров.

Анна Рисс для изготовления броши использовала силиконовый имплант для груди, наводя зрителя на размышления о природе красоты и женственности. Создавая украшение, которое напоминает женскую грудь, автор заставляет задуматься: что и почему мы привыкли считать украшением, как изменилось это понятие с течением времени и какое влияние на это оказывают гендерные нормы? Образный ряд броши художница дополнила семью металлическими фигурами рук, символизирующими доверие, поддержку и женскую солидарность.

Для Элизабет Друде костная структура символизирует одновременно и конечную точку, и отправную. Применяя техники резьбы, окрашивания и ассамбляжа, художница дает животным останкам новую жизнь, создавая из них украшения. Друде посвящает свою серию работ бесконечному течению жизни и полным надежды началам.

Художника Фрица Майерхофера можно назвать одним из пионеров в использовании недрагоценных материалов в направлении концептуального ювелирного искусства – свои эксперименты с акриловым стеклом он начал в 1970-х. В последние годы Майерхофер открыл для себя новый материал – кориан, это минерально-акриловый композит, также известный как искусственный мрамор для отделки поверхностей. Работа с ним стала для художника вдохновением: отказавшись от эскизов и чертежей, он создал уникальные объекты, где каждое кольцо – результат череды спонтанных решений и настроений.