Ожидавшим 7 лет питьевую воду сельчанам подвели водопровод в Мангистау

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В селе Жармыш Мангистауского района подвели водопровод и передали его на благо населения. Аким области Нурдаулет Килыбай, ставший свидетелем долгожданного радостного момента, поздравил жителей со знаменательным событием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Строительство коммуникаций в селе началось в 2006 году. После обеспечения водой ряда домов работы по разным причинам были остановлены. В проект внесли несколько изменений и исправлений, а из-за замены подрядных организаций прокладка трубопровода продолжалась несколько лет.

Спустя 11 лет проект по строительству водопровода возобновился. В результате в село Жармыш, где проживают 340 семей, была доставлена питьевая вода.

Жители села, дождавшийся подачи живительной влаги, довольны.