Ожидавшим 7 лет питьевую воду сельчанам подвели водопровод в Мангистау

340 семей получили доступ к питьевой воде
В селе Жармыш Мангистауского района подвели водопровод и передали его на благо населения. Аким области Нурдаулет Килыбай, ставший свидетелем долгожданного радостного момента, поздравил жителей со знаменательным событием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области
Строительство коммуникаций в селе началось в 2006 году. После обеспечения водой ряда домов работы по разным причинам были остановлены. В проект внесли несколько изменений и исправлений, а из-за замены подрядных организаций прокладка трубопровода продолжалась несколько лет.
Спустя 11 лет проект по строительству водопровода возобновился. В результате в село Жармыш, где проживают 340 семей, была доставлена питьевая вода.
Жители села, дождавшийся подачи живительной влаги, довольны.
«Мы рады, что в наших домах появилась вода. Много лет мы носили воду из колодца. Теперь по трубам вода напрямую поступает в дом. Благодарим всех, кто участвовал и помогал в проекте», - сказала жительница села Балсулу Жанаева.