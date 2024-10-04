Ожидавшим 7 лет питьевую воду сельчанам подвели водопровод в Мангистау

Водное хозяйство , Строительство
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340 семей получили доступ к питьевой воде

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В селе Жармыш Мангистауского района подвели водопровод и передали его на благо населения. Аким области Нурдаулет Килыбай, ставший свидетелем долгожданного радостного момента, поздравил жителей со знаменательным событием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Мангистауской области

Строительство коммуникаций в селе началось в 2006 году. После обеспечения водой ряда домов работы по разным причинам были остановлены. В проект внесли несколько изменений и исправлений, а из-за замены подрядных организаций прокладка трубопровода продолжалась несколько лет.

Спустя 11 лет проект по строительству водопровода возобновился. В результате в село Жармыш, где проживают 340 семей, была доставлена питьевая вода.

Жители села, дождавшийся подачи живительной влаги, довольны.

«Мы рады, что в наших домах появилась вода. Много лет мы носили воду из колодца. Теперь по трубам вода напрямую поступает в дом. Благодарим всех, кто участвовал и помогал в проекте», - сказала жительница села Балсулу Жанаева.

#село #Мангистау #водопровод #Жармыш

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