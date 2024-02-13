Оживает древняя культура

Наш собеседник Алан Аутрам - профессор археологических наук Эксетерского университета (Великобритания), член Королевского института археологов и член Лондонского общества антикваров. Он имеет степень доктора археологии Даремского университета (Великобритания) и степень почетного доктора Казахского национального университета имени Аль-Фараби.

Будучи специалистом в области археозоологии, особенно в области взаимодействия человека с лошадьми, он посвятил большую часть своей деятельности изучению вопроса о приручении лошадей, а недавно завершил проект по изучению средневековых боевых коней в Англии. Кроме того, он проводит археологические раскопки в Европе, Средней Азии и Северной Америке.

На поселении древних коневодов Казахстана Ботай он проработал 25 лет, ежегодно участвуя в археологических экспедициях. Благодаря Алану Аутраму заключен меморандум между Эксетерским университетом и музеем-заповедником «Ботай» о взаимном сотрудничестве в сфере науки, образования, сохранения исторического наследия. Совместные усилия, современное лабораторное оборудование университета, археологический материал, обнаруженный во время раскопок, позволят более эффективно и качественно изучать ботайскую культуру.

- Господин Алан, Ваши ценные научные статьи по археологии Казахстана публикуются в журналах с высоким рейтингом, расскажите, какое значение имеет Ботайская культура для истории Евразии и, особенно, Центральной Азии?

- Археологическое наследие Казахстана превосходит все самые высокие ожидания. Ваша страна обладает не только прекрасными артефактами, но и научно подтвержденными свидетельствами происхождения коневодства и скотоводства, имеющими огромное значение для развития человечества. Первооткрыватель Ботайской культуры, знаменитый ученый Виктор Зайберт был моим хорошим другом. К сожалению, коварная болезнь не оставила ему времени насладиться успехом своих открытий, онбезвременноот нас ушел. Виктор умело поощрял исследователей применять самые новейшие научные методы на Ботае, и потому поселение древних коневодов Казахстана стало своего рода международным центром их внедрения. Вместе с Виктором мы смогли продемонстрировать всему миру самые убедительные доказательства одомашнивания лошади на территории древнего Казахстана. Теперь мы знаем, что ботайские лошади не являются основным генетическим источником многих современных домашних лошадей, но они были самой ранней стадией процесса их одомашнивания.

- Какая информация о ботайской культуре особенно впечатлила европейские научные круги?

- Уникальность Ботая заключается в почти тотальной специализации его жителей на лошадях. Более 99% всех костей животных на этом месте принадлежат этим животным. Эта специализация произошла в то же время, когда ботайцы начали строить большие постоянные поселения. Новый метод анализа органических остатков, разработанный специально для использования на Ботае, позволил идентифицировать древний кумыс, произведенный более 5 тыс. лет назад. Изотопный анализ останков зубов древних лошадей на поселении и за его пределами, показывает перемещения этих животных. Найдены доказательства того, что лошадей содержали как домашних животных. Мне ясно, что поселение Ботай представляет собой ранние фазы многоэтапного процесса одомашнивания лошадей. На Ботае коневодство первоначально сводилось к добыче продовольствия – конному скотоводству. Древние жители питались кониной, но лошадей также содержали как домашний скот. Свидетельства наличия изогнутых рядов столбов (указывающих на ограждение), а также азота и фосфатов в закрытых помещениях указывают на существование загона. Инструменты из конских костей, найденные на Ботае, указывают на производство изделий кожи, что позволяет предположить конскую упряжь. Обнаруженные останки лошадей с зубным износом, предполагают, что древние коневоды использовали удила для верховой езды или тяги. Реконструкция домов на археологическом памятнике, проведенные сотрудниками музея-заповедника «Ботай», на мой взгляд, отличный способ оживить эту древнюю культуру для посетителей. Реконструкции всегда содержат какие-либо гипотетические элементы. Это эксперименты, основанные на археологических данных. Они помогают нам проверить, работают ли наши идеи на практике.

- Расскажите об историко-культурном значении других памятников ботайской культуры, в том числе памятника «Красный Яр»?

- Ботай — самый крупный памятник одноименной культуры, который мы знаем, он интенсивно исследуется, но есть и другие поселения, такие как Красный Яр, которые позволят нам лучше понять ранние этапыодомашнивания лошади. По всему северному Казахстану от Костаная до Павлодара существуют энеолитические памятники, где широко использовались лошади, и которые сыграют роль в понимании самых ранних этапов перехода от охоты к выпасу животных. Тысячи конских костей, найденных на этом месте, свидетельствуют о том, что люди, поселившиеся здесь в далеком прошлом, жили рядом с табунами лошадей и ели большое количество конины. Инструмент, сделанный из лошадиной челюсти, использовался для изготовления кожаных веревок или ремней. Полоски конской кожи тянули вперед и назад по выемке в кости, пока они не становились гибкими и гладкими. Исследователи нашли много подобных инструментов в Красном Яру, что свидетельствует о том, что жители поселка обрабатывали куски сыромятной кожи — материала, часто используемого для изготовления уздечек, кнутов и арканов, то есть конского снаряжения для верховой езды.

Словом, древние коневоды Казахстана подарили всему человечеству самые ценные изобретения и позволили достигнуть величайшего прогресса, они обеспечили переход к конно-транспортной эре, определившей векторы развития на тысячелетия вперед.