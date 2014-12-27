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Оживилась глубинка
Сергей ГОРБУНОВ, Павлодарская область
В сентябре текущего года у села им. Алькея Маргулана, что на границе Экибастузского района с Карагандинской областью, был запущен в эксплуатацию завод по производству катодной меди повышенного класса чистоты – 99,99%. Мощность предприятия – 3 000 тонн продукции в год. Это было большим событием, так как новый медный завод по счету стал третьим в республике. И первым градообразующим промышленным предприятием для восьми сельских населенных пунктов Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областей. В этих селах проживает около 6 000 человек, занимающихся земледелием и животноводством. Данное производство заняло работой не только 140 человек, но и добавило значительные налоговые поступления в бюджет области и района. Более того, у села, носящего имя выдающегося академика, появилась реальная возможность решить социальные проблемы.

…Запустив в начале осени завод, ТОО "Fonet Er-Tai AK Mining" продолжило на месторождении Аяк-Коджан сооружение горно-обогатительного комбината мощностью 500 тыс. тонн руды и 26,0 тыс. тонн медного флотоконцентрата в год. В реализацию этого проекта было вложено 2,7 млрд. тенге. Примечательно, что выпуск и реализация конкурентного медного концентрата ориентированы на внутренний и внешний рынки Казахстана.

И вот недавно, в канун праздника Дня Независимости РК, состоялась реализация очередного проекта Карты индустриализации – ввод в эксплуатацию обогатительной фабрики. Тем самым с учетом глинозема и алюминия павлодарских АО "Алюминий Казах­стана" и "Казахстанский электролизный завод", введенного в эксплуатацию завода ТОО "Fonet Er-Tai AK Mining" по выпуску катодной меди, а также строящегося Бозшакольского ГОКа в регионе создан кластер цветной металлургии.

– Одним из преимуществ обогатительной фабрики является непосредственная близость к медному месторождению Аяк-Коджан, что позволит значительно снизить затраты на перевозку руды и повысит экономическую привлекательность месторождения, – сказал, комментируя событие, аким области Канат Бозумбаев. – В сентябре нынешнего года здесь заработал завод по выпуску меди. Сегодня введена в строй фабрика по обогащению медной руды – это последовательная реализация Госпрограммы ФИИР.

Павлодарская область является активным участником индустриализации страны. В регионе реализуется 87 проектов, из них 63 уже успешно работают и дают реальный эффект. К примеру, в текущем году продукция проектов Карты индустриализации в общем объеме промышленности области составляет 13,6%.

– До 2020 года в рамках второй пятилетки этой программы сформирован задел из 19 проектов с объемом инвестиций 1,1 триллиона тенге и созданием около 5 000 рабочих мест, – подытожил глава региона.

Говоря о новых производствах по выпуску меди, следует отметить, что ценный металл здесь производится по передовым технологиям без традиционных медеплавильных печей. Это позволяет экономить электроэнергию более чем в 1,5 раза, исключив использование угля. При этом отсутствуют вредные выбросы. Вдобавок реализация данного проекта направлена на организацию переработки бедных окисленных медных руд, которых в избытке в окрестностях. А еще работу с гарантированным и высоким для села заработком получили 180 человек. И это для данной местности очень важно.

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