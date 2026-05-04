Иностранца с крупной партией наркотиков из Бангкока задержали в Алматы

Сотрудники полиции совместно с пограничной службой КНБ в международном аэропорту Алматы пресекли попытку контрабанды наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По прилету авиарейса Бангкок – Алматы был задержан 20-летний гражданин ближнего зарубежья. При личном досмотре у него изъято 12 пластиковых емкостей с гашишным маслом общим весом около 11 кг.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РК. Санкция статьи предусматривает наказание до 20 лет либо пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Задержанный водворен в изолятор временного содержания», – отметил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

Также он добавил, что с начала текущего года предотвращено 57 фактов контрабандного ввоза наркотиков на территорию РК.