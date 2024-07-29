Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам

Фото: МЧС РК

Напомним, что 25 июля в озеро Алаколь (с. Акши, Алакольского района, область Жетысу) упал дельтаплан, в результате чего пострадали два человека.

«Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Также в КГА отметили, что в социальных сетях участились случаи рекламы авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах. В этой связи, в ведомстве обратились к казахстанцам, дав ряд рекомендаций по безопасности.

При выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:

- убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;

- узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;

- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;

- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;

- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;

- убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находятся в исправном состоянии;

- перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.

В случае сомнений по безопасности полетов, обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО «Авиационная администрация Казахстана» для получения информации, добавили в госоргане.

