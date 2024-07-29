Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам

Общество
80
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В КГА рассказали подробности расследования по факту падения дельтаплана в озеро, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

Напомним, что 25 июля в озеро Алаколь (с. Акши, Алакольского района, область Жетысу) упал дельтаплан, в результате чего пострадали два человека.

«Данное воздушное судно не было зарегистрировано в государственном реестре гражданских воздушных судов, соответственно, у него не было сертификата летной годности. Пилот не имеет действующего свидетельства авиационного персонала. Расследованием причин падения воздушного судна займутся правоохранительные органы», - говорится в сообщении.

Также в КГА отметили, что в социальных сетях участились случаи рекламы авиапрогулок, катаний на воздушных судах, шарах и других летательных аппаратах. В этой связи, в ведомстве обратились к казахстанцам, дав ряд рекомендаций по безопасности.

При выборе катания на воздушных судах важно учитывать ключевые аспекты безопасности:

- убедитесь, что владелец воздушного судна имеет все необходимые лицензии и сертификаты, выданные уполномоченными органами;
- узнайте, когда было проведено техническое обслуживание воздушного судна;
- узнайте об опыте и квалификации пилота. Он должен иметь достаточный опыт для управления конкретным типом воздушного судна;
- убедитесь, что владелец воздушного судна застраховал свою гражданско-правовую ответственность, в том числе перед пассажирами;
- перед полетом должны быть проведены инструктаж и демонстрация по безопасности. Это поможет вам знать, как действовать в экстренной ситуации;
- убедитесь, что все предоставляемое аварийно-спасательное оборудование (например, спасательные жилеты) находятся в исправном состоянии;
- перед полетом убедитесь, что погодные условия безопасны для полетов. Избегайте полетов в плохую погоду.

В случае сомнений по безопасности полетов, обращайтесь в Комитет гражданской авиации и АО «Авиационная администрация Казахстана» для получения информации, добавили в госоргане.
 

#КГА #Алаколь #дельтаплан

Популярное

Все
Как прошел второй день Олимпиады в Париже для казахстанских спортсменов
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строительстве
Внутренние рейсы субсидируются в девяти областях на 6,6 млрд тенге
Какие спортсмены сегодня выступят на ОИ-2024
«Мошенника» оправдал Верховный суд по протесту генпрокурора
Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской области
Более тысячи фирм-однодневок выявили налоговики с помощью биометрии
Роман Скляр провел совещание по нацпроекту «Комфортная школа»
Падение дельтаплана на Алаколе: в КГА обратились к казахстанцам
В Таразе открылся филиал российского университета
В Шымкенте постоянно отодвигают сроки реконструкции базаров
Сотрудники аэропортов Парижа хотят устроить забастовку в день открытия Олимпиады
Премьер проверил ход строительства домов в двух районах Актюбинской области
Трое детей остались запертыми в горящей машине в Астане
Президент наградил орденом «Барыс» Пантелея Кесоглу
Грузовик с краской опрокинулся на трассе Астана - Петропавловск
Токаев переговорил по телефону с избранным президентом Ирана
Директор школы в Мангистау собирал деньги с учителей на оплату своих штрафов
Предпринимателям Актюбинской области возмещают ущерб от паводка
Олжас Бектенов посетил пострадавшее от паводков село в ЗКО
Олимпийский огонь прибыл в департамент Франции Сена и Марна
Предприятия Группы ERG масштабно отметили День металлурга
Японцы обследуют гидротехнические сооружения в четырех областях Казахстана
Бейнеуский зерновой терминал посетили делегации трех стран
Нефтяники будут закупать продукцию сельчан в ЗКО
На сколько подорожает проезд в автобусах Астаны с 1 августа
АН-2 разбился в Акмолинской области
Зачинщики смертельной драки в Шымкенте задержаны в Подмосковье
Применять ИИ учат школьников и педагогов Казахстана
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Строительные рынки переезжают за город
В Караганде из мусора делают антивандальные люки для колодцев
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
«Цифра» на службе у недропользователей
Все, что вы еще не знали об ОСМС
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»

Читайте также

Большинство внутренних мигрантов поселилось в Павлодарской …
Казахстан в этом году установил рекорд в дорожном строитель…
За плохую уборку в поездах наказали клининговую компанию
Яблоневый сад во дворе школы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]