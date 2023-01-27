Паек блокадного хлеба

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Майкен Азенов, кандидат сельскохозяйственных наук

В эти дни в Санкт-Петербурге проводятся памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины прорыва блокады Ленинграда. 871 дней во вражеском кольце – наиболее трудный и трагический период в истории Великой Отечественной войны.

Это значимое событие является памятным не только для жителей Ленинграда, но и по праву для всех народов большой и сплоченной постстраны. Основные мероприятия начинаются с минуты молчания – зажигают свечи, играют оркестры, поют военные песни, для молодого поколения проводятся экскурсии по местам боевой славы, чествуют ветеранов и блокадников. Во многих церквях и мечетях проводятся заупокойные богослужения по всем жертвам кровопролитной войны, навязанной всему человечеству коричневой чумой фашизма.

В ходе Ленинградской битвы 1941–1944 гг. советские войска героически сдерживали противника на дальних, а затем и на ближних подступах к Ленинграду. Именно 18 января 1943 года бойцы Красной армии прорвали блокаду, вдоль южного берега Ладожского озера была сооружена железная дорога через город Шлиссельбург – «Дорога Победы», благодаря которой после долгих и мучительных дней осады было восстановлено сухопутное сообщение с Ленинградом...

По подсчетам историков за время блокады в Ленинграде умерло от голода более 800 тыс. человек, погибло от бомбежек и обстрелов около 17 тыс., около 34 тыс. было ранено.

В дни осады Ленинграда каждому защитнику города ежесуточно выдавался минимальный хлебный паек в размере 125 граммов, и такая хлебная пайка кормила всю семью.

В архивных документах повествуется, что 3 февраля 1942 года в Ленинграде в возрасте 59 лет прямо на рабочем месте скончался некий Даниил Иванович. Он умер от истощения, от голода, а работал он пекарем. Он выпекал хлеб, он ощущал его запах, но не взял себе даже черствой корочки. Потому что он знал: цена этому хлебу одна – человеческая жизнь...

Как известно, об ужасах и последствиях блокадного Ленинграда написано много книг и рассказов, сняты и снимаются документальные и художественные фильмы, воспроизводятся исторические сцены, выявляется и доносится горькая правда нашей общей истории, где, конечно же, основным мерилом, характеризующим образ ленинградской трагедии является драгоценная краюха блокадного хлеба как символа непоколебимой воли и жажды человеческой жизни.

Вообще, я бы сказал, почтительное уважение к пище, в частности к хлебу, является отличительной чертой характера коренных ленинградцев, которую я неоднократно замечал еще в студенческие годы. Помнится, как в одной из точек общепита города мужчина зрелого возраста вежливо пристыдил нас в недостойности оставлять на столе недоеденные кусочки хлеба и пищи. Это неписанные законы города, несоблюдение которых отличает приезжих людей от местных.

Выражая дань глубокого уважения и памяти героическим защитникам города на Неве, хочу поделиться с вами краткой историей о пайке блокадного хлеба.

В мае 2018 года я принимал участие в юбилейном праздновании 215-летия со дня основания Санкт-Петербургской лесотехнической академии. На торжественном собрании мне была представлена честь выступить с приветственным словом, которую я завершил словами из легендарной песни великого Жамбыла Жабаева, словами искреннего сочувствия и неимоверной поддержки из взволнованной далекой казахской степи мужественным защитникам блокадного Ленинграда:

Ленинградцы – дети мои!

Ленинградцы – гордость моя!

Мне в струе степного ручья, виден отблеск невской струи...

...Мы родня вам с давней поры – ближе брата, ближе сестры Ленинграду Алма-Ата...

Было очевидно, как многие из присутствующих в зале были тронуты песней нашего мудрого акына, большинство из которых – пожилого возраста, еще мальчишками и юношами перенесшие ужасы блокады и заработавшие в своих сердцах особые шрамы, не дающие им время от времени покоя. Они почти на одном дыхании повторяли до боли знакомые им с детства слова о трагических буднях любимого города.

По окончании торжественного собрания ко мне подходили люди и, выражая слова благодарности и теплоту своего отношения ко всем казахстанцам, передавали привет, кто-то обнимал, кто-то хлопал по плечу, прослезившаяся пожилая женщина в звании отставного полковника с многочисленными наградами на груди эмоционально рассказывала отдельные истории военных лет.

Позже, в день моего отлета, ректор СПбЛТА профессор В.И.Онегин со словами благодарности за участие в мероприятиях и в знак уважения ко всем казахстанцам вручил мне памятный экспонат – один из последних экземпляров прототипа блокадного хлеба, изготовленных в количестве 50 штук в честь празднования в 1995 году 50-летия Великой Отечественной войны. Паек блокадного хлеба (ПБХ-01) является прототипом блокадного пайка, который ежесуточно выдавался каждому защитнику Ленинграда (125 граммов). Этот паек изготовлен по технологии, разработанной в блокадном Ленинграде, по утвержденной следующей ссыпке на хлеб из обойной муки:

– мука 95% или 96% – 75%,

– жмых – 10%,

– целлюлоза – 5%,

– примеси – 10%.

В разработке блокадного хлеба во время героической обороны Ленинграда принимали участие ученые из Лесотехнической академии им. С. М. Кирова, а также Института гидролизной промышленности и Центральной лаборатории хлебопечения. Целлюлоза, находящаяся в пайке, является модифицированным аналогом пищевой целлюлозы. Она разработана профессором Ленинградской лесотехнической академии В. И. Шарковым и использовалась в качестве добавки при выпечке в осажденном Ленинграде.

Придавая важное значение военно-патриотическому воспитанию молодежи, указанный паек блокадного хлеба был передан нами в фонд Военно-исторического музея Вооруженных сил Республики Казахстан, который является ценнейшим и единственным экспонатом не только их фонда, но и музеев всего Казахстана. В отличие от других предметов истории, блокадный хлеб выставлен в Зале Военной славы музея в виде предмета постоянной экспозиции.

Хотелось бы отметить, что чуть менее 80 лет назад в смертельной схватке наши отцы и деды, заплатив дорогую цену за долгожданную победу, одолели фашистского зверя. Удивительно, но по сей день во многих странах мира продолжают как ни в чем не бывало существовать десятки неонацистских организаций, достаточно активно распространяющих идеи кровожадного фюрера. К сожалению, ни одна нация и государство не защищены полностью от новых вызовов фашизма с его еще более вместительными крематориями и концлагерями. Поэтому нам необходимо быть бдительными к любым проявлениям неонацистов, в том числе уделять пристальное внимание военнопатриотическому воспитанию подрастающего поколения.

Без прошлого нет настоящего, и для того, чтобы избежать повторения подобных ужасов в будущем, нам необходимо жить в согласии с исторической правдой...

#история #СССР #Ленинград #ВОВ #война #блокада #Жамбыл Жабаев

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