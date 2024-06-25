Память героев Великой Отечественной войны почтили в Астане
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Илья Пащенко
22 июня, в 83-ю годовщину начала войны, сотрудники посольств России и Беларуси в Республике Казахстан, члены их семей, офицеры Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве РФ, военный атташе Азербайджана, журналисты, представители ветеранских и патриотических организаций, а также Российского центра науки и культуры в Астане возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза генерал-майору Ивану Панфилову и 28 гвардейцам-панфиловцам.