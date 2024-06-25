Память героев Великой Отечественной войны почтили в Астане

Атташе по вопросам обороны при посольстве РФ Эдуард Белашев рассказал, что в России и Беларуси 22 июня ежегодно отмечается как День памяти и скорби. Он отметил, что светлый образ генерала Панфилова для всех жителей бывшего Советского Союза олицетворяет героизм и мужество воинов-казахстанцев в годы Великой Отечественной войны и является священным.

– В этот день я хотел бы привести несколько цифр. Первая – страшная. 18 миллионов человек гражданского населения – женщин, детей, стариков – погибли, были замучены, зверски убиты, сожжены нацистами, их союзниками и коллаборантами. Вторая цифра – мужественная. Один миллион двести тысяч казахстанцев ушли на фронт. К сожалению, половина из них не вернулась. Более ста тысяч героев-казахстанцев были отмечены орденами и медалями, а пятистам из них было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Память о них всегда будет в наших сердцах, и эту память мы никогда не предадим, – подчерк­нул Эдуард Белашев.

Напомним, памятник героям-панфиловцам в столичном парке «Жеруйык» был открыт в 2015 году в рамках праздничных мероприятий по случаю 70-й годовщины Великой Победы. В центре мемориала располагается бронзовая скульптура генерал-майора Панфилова на постаменте, воссоздающем события боя у разъезда Дубосеково, а рядом с ней – 28 гранитных стел с именами гвардейцев-панфиловцев и медалями «Золотая Звезда» Героя Советского Союза. Мемориал символизирует стойкость и бесстрашие воинов-казахстанцев, внесших неоценимый вклад в оборону Москвы.