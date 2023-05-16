Памяти известного комментатора

Девятый тур чемпионата страны среди команд высшего дивизиона организаторы решили посвятить памяти талантливого журналиста, известного комментатора Амангельды Сейтхана. Он был профессионалом своего дела, настоящим фанатом футбола. Под его голос выросло не одно поколение любителей спорта номер один.

...Больше всех в минувшем туре привлек внимание поединок в Алматы, где местный «Кайрат» принимал «Актобе». Сразу отметим: на эту игру пришли одновременно 21 845 зрителей – очередной рекорд нынешнего сезона. До этого самой посещаемой считалась встреча в Шымкенте между «Ордабасы» и кызылординским «Кайсаром» (хозяева победили со счетом 4:0), на которой присутствовали 19 563 болельщика.

Ну а теперь несколько слов об игре в Алматы. Она получилась действительно незаурядной – хозяева поля победили со счетом 2:1 благодаря голам бразильца Жоао Пауло (на 62-й минуте) и игрока сборной Казахстана Артура Шушеначева (на 80-й). В свою очередь у «Актобе» отличился бразилец Элдер Сантана, забивший на 51-й минуте, до этого на 6-й поучаствоваший в неприятном эпизоде, когда после столкновения с ним кайратовец Арсен Буранчиев в тяжелом состоянии был отправлен в больницу.

Стоит также «отметить» болельщиков обеих команд, которые нецензурно выражались в адрес друг друга, несмотря на присутствие большого количества маленьких зрителей. Такое происходит уже не впервые, и пора бы уже навести порядок на трибунах.

Первое и второе место между собой в чемпионате делят петропавловский «Кызылжар» и столичная «Астана». Клуб из Северо-Казахстанской области на своем поле обыграл талдыкорганский «Жетысу» со счетом 1:0, а команда из главного города республики в гостях с миром разошлась с кокшетауским «Окжетпесом» – 0:0.

В остальных поединках были зафиксированы следующие результаты: кызылординский «Кайсар» дома обыграл костанайский «Тобол» – 1:0; «Мактаарал», представляющий Туркестанскую область, но сейчас играющий в Шымкенте, уступил как раз местному шымкентскому «Ордабасы» – 1:2; «Атырау» дожал гостившего у него карагандинского «Шахтера» – 2:1, наконец, «Аксу» из Павлодарской области уступил у себя на поле «Каспию» из Актау со счетом 0:1.