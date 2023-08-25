Памятник Абу Али ибн Сины торжественно открыли в Астане

Фото пресс-службы МКС РК

В Астане в рамках Дней культуры Таджикистана состоялось открытие бюста великого ученого и мыслителя Абу Али ибн Сины. В торжественной церемонии приняли участие министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, министр культуры Республики Таджикистан Зульфия Давлатзода, а также представители акимата Астаны, представители творческой интеллигенции Казахстана и Таджикистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта РК.

Памятник великому ученому и философу был установлен в парке рядом с улицей А. Храпатого, 9 Алматинского района Астаны.

Бронзовый бюст был изготовлен таджикскими мастерами, а гранитный постамент предоставил столичный акимат. Высота монумента – 3,1 м.

«Сегодня очень важный день в истории двусторонних отношений наших стран. Имя и труды Ибн Сины известны всему миру, поэтому памятник в его честь подчеркивает глубокую историческую связь между нашими странами. Открытие монумента – это одно из целой череды мероприятий, проходящих в рамках Дней культуры Таджикистана в Казахстане. В Астане, Алматы и Шымкенте уже проходят кинопоказы, концерты и выставки. Запланировано проведение сельскохозяйственных ярмарок», — отметил министр культуры и спорта РК Асхат Оралов.