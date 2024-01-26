Памятник Мустафе Кемалю Ататюрку открыли в Алматы

В Алматы состоялось торжественное открытие памятника первому президенту Турции Мустафе Кемалю Ататюрку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры РК.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

Памятник установлен акиматом Алматы в сквере, названном в 2023 году в честь видного турецкого национального лидера Мустафы Кемаля.

В церемонии открытия приняли участие министр культуры и информации Аида Балаева, посол Турецкой Республики в Казахстане Мустафа Капуджу, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, аким Алматы Ерболат Досаев, представители турецкой диаспоры и творческой интеллигенции.

Открывая церемонию, министр отметила, что поручение об установке памятника было дано президентом Касым-Жомартом Токаевым во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Казахстан в честь 100-летия Турецкой Республики.

— Благодаря главам наших государств отношения между Казахстаном и Турцией вышли на новый уровень и сейчас динамично развиваются во всех сферах. Культурная связь стала золотым мостом сотрудничества между двумя братскими странами. Особая роль в этом отводится основателю современного турецкого государства, оставившему неизгладимый след в истории Турции. Реформы Ататюрка - серия политических, культурных, экономических и социальных изменений, превративших Турецкую Республику в нынешнее светское национальное государство и по сей день оказывающих влияние на ее развитие, - сказала Аида Балаева, подчеркнув, что памятник символизирует не только уважение к историческому наследию Турции, но и партнерство и сотрудничество двух народов.

В ведомстве добавили, что памятник высотой 3 метра изготовлен из бронзы, постамент - из гранита. Его авторами являются казахстанские скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов.