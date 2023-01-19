Памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Кызылорды

Общество
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Наталья Денисова

Памятник был установлен в мае 2018 года в центре небольшого благоустроенного парка, который, кстати, тоже носит имя Батырхана Шукенова, уроженца Кызылорды. С тех пор сюда «не зарастает народная тропа» – здесь загадывают желание на долгую и счастливую жизнь молодожены, за «благословением» любимого артиста приходят начинающие исполнители, делают фото на добрую память жители и гости города.

Скульптурный образ легендарного Батыра для изваяния взят из клипа «Отан Ана». Батырхан часто преклонял колено на концертах после исполнения этой песни, и в скульптуре он тоже запечатлен в таком порыве.

Композиция установлена на высоком постаменте, на ней музыкант изображен на ветви саксаула. Коленом он упирается в землю, а в руках держит саксофон.

Высота памятника вместе с пос­таментом составляет 3,6 мет­ра, сама скульптура – 2,2 метра. Работы велись несколько месяцев. Скульптуру изготовили в мастерской ТОО «КазАртСистем» в Астане. Конкурс на лучший проект прошел годом ранее, его победителем стал скульптор, член Союза художников Казахстана, Академии искусств РК Мурат Мансуров.

В торжественной церемонии открытия памятника принимали участие мама музыканта Дилара Шукенова, брат Бауржан, а также его друзья – Байгали Серкебаев, Ренат Гайсин, Дильназ Ахмадиева, Сагнай Абдуллин, Олжас Байканов, Рустем Нуржигит и Али Окапов.

– С тех пор как установили памятник Батыру, здесь собираются любители музыки, поклонники творчества звезды. По вечерам поют, – рассказывает житель Кызылорды Олег Николаев. – И, кстати, у музыкантов считается доброй приметой перед концертом или конкурсом, выступлением на фестивалях, гастролями прийти сюда на удачу, унять волнение.

Молодежные активисты Кызыл­орды поддерживают порядок в парке, устраивая здесь субботники и проводят у памятника Батыру различные культурные мероприятия. Сейчас инициативная группа из жителей города работает над тем, чтобы в областном центре Приаралья появился мурал Батырхана Шукенова.

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