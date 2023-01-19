Памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Кызылорды

Скульптурный образ легендарного Батыра для изваяния взят из клипа «Отан Ана». Батырхан часто преклонял колено на концертах после исполнения этой песни, и в скульптуре он тоже запечатлен в таком порыве.

Композиция установлена на высоком постаменте, на ней музыкант изображен на ветви саксаула. Коленом он упирается в землю, а в руках держит саксофон.

Высота памятника вместе с пос­таментом составляет 3,6 мет­ра, сама скульптура – 2,2 метра. Работы велись несколько месяцев. Скульптуру изготовили в мастерской ТОО «КазАртСистем» в Астане. Конкурс на лучший проект прошел годом ранее, его победителем стал скульптор, член Союза художников Казахстана, Академии искусств РК Мурат Мансуров.

В торжественной церемонии открытия памятника принимали участие мама музыканта Дилара Шукенова, брат Бауржан, а также его друзья – Байгали Серкебаев, Ренат Гайсин, Дильназ Ахмадиева, Сагнай Абдуллин, Олжас Байканов, Рустем Нуржигит и Али Окапов.

– С тех пор как установили памятник Батыру, здесь собираются любители музыки, поклонники творчества звезды. По вечерам поют, – рассказывает житель Кызылорды Олег Николаев. – И, кстати, у музыкантов считается доброй приметой перед концертом или конкурсом, выступлением на фестивалях, гастролями прийти сюда на удачу, унять волнение.

Молодежные активисты Кызыл­орды поддерживают порядок в парке, устраивая здесь субботники и проводят у памятника Батыру различные культурные мероприятия. Сейчас инициативная группа из жителей города работает над тем, чтобы в областном центре Приаралья появился мурал Батырхана Шукенова.