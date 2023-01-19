Памятник певцу и композитору Батырхану Шукенову стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Кызылорды
Общество
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Наталья Денисова
Памятник был установлен в мае 2018 года в центре небольшого благоустроенного парка, который, кстати, тоже носит имя Батырхана Шукенова, уроженца Кызылорды. С тех пор сюда «не зарастает народная тропа» – здесь загадывают желание на долгую и счастливую жизнь молодожены, за «благословением» любимого артиста приходят начинающие исполнители, делают фото на добрую память жители и гости города.