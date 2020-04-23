Пандемия коронавируса. Мировая статистика на 23 апреля
Екатерина Елисеева
В мире за сутки выявили более 60 тысяч новых инфицированных COVID-19, сообщает Kazpravda.kz.
По данным Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 17:30 по времени Нур-Султана 23 апреля составляет 2 645 092 человека. За одни сутки выявили 62 563 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
За это время ряды выздоровевших пополнили 23 152 человека, а общее число победивших болезнь уже составило 719 339 человек. Также в мире зафиксировано 3 423новых летальных случая, 184 268 человек числятся умершими за весь период пандемии.
Три страны по-прежнему остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США – 842 624 случаев (+ 17 318 зараженных за сутки), Испания – 213 024 (+ 4 635) и Италия – 183 957 (+ 3 370). В Китае за весь период пандемии выявлено 83 876 зараженных, а за сутки зарегистрировали всего 8новых случаев.
В соседних странах количество выявляемых положительных результатов на COVID-19 пошло на спад. За этот отрезок времени в России количество заболевших возросло на 4 774и составило 62 773 случая КВИ. За сутки выздоровело 417 россиян, 42 умерло от коронавирусной инфекции. На данный момент в Российской Федерации выздоровевших – 4 891, умерших – 555.
В Кыргызстане зарегистрировали 22 новых случая заражения, а также 38 фактов выздоровления от COVID-19. На данный момент в стране всего 612 подтвержденных случаев заражения, 254 случая выздоровления и 7 летальных исходов.
В Узбекистане за этот период выявили 38 инфицированных Covid-19, а также 93 выздоровевших пациентов и один новый летальный случай. Теперь число инфицированных составляет 1 716, выздоровевших – 450 , умерших – 7.
В Казахстане на данный момент известно о 2 251 зараженном коронавирусной инфекцией. За день у 181 человека был выявлен COVID-19. Выздоровевших теперь 536 человек, это означает, что за день вылечили 31 пациента. Также сегодня был зафиксирован еще один летальных случай в Алматы. Он стал 20-ым по республике.
Стоит отметить, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.
Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.