В мире
Пандемия коронавируса. Мировая статистика на 23 апреля
Екатерина Елисеева
В мире за сутки выявили более 60 тысяч новых инфицированных COVID-19, сообщает Kazpravda.kz.   

По данным Университета Хопкинса, количество зараженных COVID-19 в мире на 17:30 по времени Нур-Султана 23 апреля составляет 2 645 092 человека. За одни сутки выявили 62 563 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

За это время ряды выздоровевших пополнили 23 152 человека, а общее число победивших болезнь уже составило 719 339 человек. Также в мире зафиксировано 3 423 новых летальных случая, 184 268 человек числятся умершими за весь период пандемии.

Три страны по-прежнему остаются лидерами по числу подтвержденных случаев КВИ. В их числе США – 842 624 случаев (+ 17 318 зараженных за сутки), Испания – 213 024 (+ 4 635) и Италия – 183 957 (+ 3 370). В Китае за весь период пандемии выявлено 83 876 зараженных, а за сутки зарегистрировали всего 8 новых случаев.

В соседних странах количество выявляемых положительных результатов на COVID-19 пошло на спад. За этот отрезок времени в России количество заболевших возросло на 4 774 и составило  62 773 случая КВИ. За сутки выздоровело 417 россиян, 42 умерло от коронавирусной инфекции. На данный момент в Российской Федерации выздоровевших – 4 891, умерших – 555.

В Кыргызстане зарегистрировали 22 новых случая заражения, а также 38 фактов выздоровления от COVID-19. На данный момент в стране всего 612 подтвержденных случаев заражения, 254 случая выздоровления и 7 летальных исходов.

В Узбекистане за этот период выявили 38 инфицированных Covid-19, а также 93 выздоровевших пациентов и один новый летальный случай. Теперь число инфицированных составляет 1 716, выздоровевших – 450 , умерших – 7.

В Казахстане на данный момент известно о 2 251 зараженном коронавирусной инфекцией. За день у 181 человека был выявлен COVID-19. Выздоровевших теперь 536 человек, это означает, что за день вылечили 31 пациента. Также сегодня был зафиксирован еще один летальных случай в Алматы. Он стал 20-ым по республике. 

Стоит отметить, что о первых заболевших коронавирусной инфекцией в Казахстане стало известно в пятницу 13 марта 2020 года. Ими оказались сразу два гражданина Казахстана, которые прибыли из Германии. Они были изолированы в инфекционный стационар в Алматы по месту прибытия.

Вечером того же дня появилась информация о выявлении третьего и четвертого случаев заражения коронавирусом.

Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан, которое подразумевает определенные ограничения для граждан. Более подробно о том, как режим ЧП отразится на повседневной жизни граждан страны, можно прочитать здесь.

Так, в Казахстане запретили спортивные и культурно-массовые мероприятия, приостановили работу кинотеатров и постановили не проводить массовых праздников.

В Министерстве иностранных дел рассказали, кто сможет пересекать границу Казахстана в период действия чрезвычайного положения.

С 19 марта было решено ввести карантин в Нур-Султане и Алматы. 23 марта на заседании Государственной комиссии по чрезвычайному положению Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить изоляционные меры для недопущения распространения коронавируса.

С 28 марта в Нур-Султане и Алматы было решено ввести дополнительные ограничения.

Также, с 30 марта в Карагандинской области из-за роста числа инфицированных коронавирусом ввели карантин в пяти городах: Караганде, Абае, Сарани, Темиртау и Шахтинске. Кроме того, приостановлено движение пассажирских поездов в Атырау, введен запрет на въезд и выезд из Кызылорды и по всему периметру Павлодарской области выставили 9 блокпостов из-за коронавируса.

10 апреля Касым-Жомарт Токаев сообщил, что пик заболеваемости коронавирусом еще не пройден в Казахстане и поручил продлить режим ЧП.

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