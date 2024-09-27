Парад открытий

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Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В Павлодаре стартовал творческий сезон – своего зрителя после летнего перерыва встретили две театральные труппы и симфонический оркестр

фото Валерия Бугаева

Королю казахского вальса – композитору Шамши Калдая­кову – посвящен спектакль-концерт, которым открыли 36-й сезон артисты Казахского музыкально-драматического театра имени Жусупбека Аймауы­това. Постановку «Шамши» (автор сценария – Нуркен Турлыбек, режиссер – Адилет Аканов) впервые представили в завершении прошлогоднего сезона – тогда павлодарцы приняли ее на ура, но просто не успели насладиться талантом исполнителей.

И вот на сцене снова великий Шамши. Его роль филигранно исполнили Бейбит Шаним и Кенжегазы Карымсаков. Актеры, а в спектакле задействованы почти вся труппа и симфонический оркестр, не просто играют и рассказывают о жизни народного артиста, но исполняют 19 его произведений. Порой к ним присоединяется и зритель, ведь песни Калдаякова, ставшие неотъемлемой частью казахского наследия, знают все.

Коллектив Казахского музыкально-драматического театра имени Жусупбека Аймауытова обещает павлодарцам насыщенный сезон. В числе самых ожидае­мых премьер – спектакль-шоу для взрослых и детей «Джудит». Для этой постановки пригласили известного педагога по пластике, пантомиме и сценическому движению Игоря Григурко. Кроме того, театр планирует гастрольные поездки в разные города Казахстана, а также участие в ХХХ Республиканском фестивале казахстанских драматических театров, посвященном столетнему юбилею писателя, сценариста Бердибека Сокпакбаева.

А у труппы Павлодарского областного русского драматического театра имени А. П. Чехова начался юбилейный, 80-й сезон. Своего зрителя артисты встретили спектаклем «Дубровский». Год назад, после премьеры, билеты на него было не достать, труппа давала дополнительные спектакли, чтобы не разочаровать павлодарцев. И вот снова – полный зал.

В нынешнем году отмечали 225-летие Александра Пушкина, так что в репертуар решили ввес­ти две «пушкинские» постановки. Впрочем, на чеховской сцене традиционно немало классики. Как рассказал директор и художественный руководитель театра Виктор Аввакумов, на сезон у коллектива амбициозные планы – рассчитывают порадовать павлодарцев не семью премьерами, как обычно, а десятью. Не раскрывая всех карт, худрук отметил, что еще в августе начались репетиции гоголевского «Ревизора», режиссером которого выступает Александр Аммосов, – премьера запланирована на 18 октября. А вскоре после этого в Павлодар приедет российский режиссер Алексей Мельников, чтобы начать репетиции спектакля по повести Пушкина «Капитанская дочка».

Актеры с нетерпением ждут и работы над спектаклем «Лакейские игры» по пьесе Эмиля Брагинского. Автор известен по своим работам с Эльдаром Рязановым – по их совместным пьесам были сняты фильмы «Берегись автомобиля», «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Старики-разбойники». Ну а для детей в новогодние каникулы чеховцы поставят спектакль по сказке Гофмана «Щелкунчик».

Еще одна творческая площадка была согрета бурными аплодисмен­тами павлодарского зрителя после летних каникул. Областная филармония имени Исы Байзакова открыла 83-й сезон большим концертом симфоничес­кого оркестра под управлением заслуженного деятеля культуры РК, основателя коллектива – маэстро Болата Рахимжанова. Уже по традиции билеты на выступление самого большого музыкального коллектива области раскупили задолго до дня концерта.

В программе вечера была самая разная музыка. Например, казахское народное произведение «Япурай» в обработке Рената Салаватова, сочинения выдающихся композиторов советской эпохи – «Вальс» А. Хачатуряна, написанный им для драматичес­кого спектакля по пьесе, а также Адажио из балета «Спартак».

Павлодарский симфонический оркестр, созданный 21 год назад, каждый раз поражает зрителей виртуозностью исполнения сложнейших композиций отечественных и зарубежных авторов и тщательным подбором репертуара. Впервые на павлодарской сцене оркестр сыграл Симфонию № 1 Дмитрия Шостаковича – одно из сложнейших произведений композитора. Оно уже много лет входит в репертуар крупнейших симфонических оркестров мира, а впервые его исполнил оркестр Ленинградской филармонии в 1926 году.

Интересна история рождения симфонии: будучи студентом консерватории, Шостакович получил задание подготовить дипломную работу, но никто не ожидал, что молодой человек представит настолько глубоко продуманную философскую композицию. Тогда коллеги-музыканты по-разному восприняли труд 19-летнего музыканта, однако именно Симфония № 1 принесет Шостаковичу небывалый успех и узнаваемость в мире.

#Павлодар #театр #сезон #симфонический оркестр

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