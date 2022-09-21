Парень бросился под колеса автомобиля в Кокшетау

Молодой человек бросился под колеса автомобиля в городе Кокшетау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

20 сентября в 06:52 часов в управление полиции Кокшетау поступил звонок из станции скорой помощи. Как оказалось, в многопрофильную областную больницу был доставлен 19-летний житель областного центра с диагнозом ЗЧМТ, СГМ, ушибленно-рваная рана волосистой части головы, суицидальная попытка.

Установлено, что около 06:00 часов молодой человек выбежал на проезжую часть по улице Уалиханова перед двигавшейся на разрешающий сигнал светофора автомашиной Kia Cerato.

В обстоятельствах случившегося разбираются полицейские. Начато досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Доведение до самоубийства».