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Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте

В парке аттракционов города Шымкента 20-летний парень, пытаясь подняться по стене скалолазания, сорвался вниз, передает Kazpravda.kz со ссылкой на otyrar.kz.

Инцидент произошел 10 апреля в парке «Жайлаукөл» по улице Байдибек Би. Очевидцы сняли на видео происходящее. Пострадавшего с многочисленными травмами экстренно госпитализировали.

«Считаю, что руководитель этого парка, в котором случилась трагедия, должен завтра быть отстранён от занимаемой должности и привлечён к уголовной ответственности. Хочу отметить, что коллектив этого парка, а это молодые ребята, вели себя очень достойно. Скорая помощь тоже приехала очень быстро», — говорит один из очевидцев происшествия адвокат Евгений Яворский.

О состоянии пострадавшего рассказали в управлении здравоохранения города.

«Пострадавшего доставили в городскую клиническую больницу №1. При осмотре у пациента выявлена рваная рана лобной области головы. Ему провели операцию. Состояние больного тяжелое. Он находится в реанимации», — сообщила Лаура Нахыпкызы, пресс-секретарь городского управления здравоохранения.

 

 

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