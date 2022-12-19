Парламент Казахстана сможет немедленно рассматривать законопроекты при угрозе конституционному строю

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Этот регламент был утвержден постановлением Парламента РК от 20 мая 1996 года. Поправки же в него были предложены совместной комиссией палат высшего законодательного органа страны, образованной 16 сентября 2022 года.

Как отметил председатель Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе Арман Кожахметов, блок поправок касается немедленного рассмотрения законопроектов Правительства, внесенных в Парламент согласно пункту 2 части 2 статьи 61 Конституции.

«Речь идет о законопроектах, внесенных в порядке законодательной инициативы Правительства в целях оперативного реагирования на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны. По рассмотрению таковых «чрезвычайных» проектов предлагается определенный порядок», – пояснил депутат.

Согласно нововведениям, законопроект регистрируется в Мажилисе, председатель нижней палаты Парламента созывает совместное заседание палат не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия в работу законопроекта.

«На совместном заседании с докладом выступает представитель Правительства, после чего предоставляется слово депутатам для вопросов докладчику и выступлений в прениях. В случае необходимости для рассмотрения законопроекта может быть образована совместная комиссия палат Парламента, что даст возможность депутатам вносить свои предложения и замечания по законопроекту», – отметил Кожахметов.

Далее, пояснил он, по итогам рассмотрения проект закона принимается большинством голосов от общего числа депутатов каждой из палат Парламента.

«В случае, если голосованием не набрано установленное количество голосов, проект закона считается отклоненным», – заключил мажилисмен.