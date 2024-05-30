Сенат принял закон об условиях перехода к органической продукции

Сенат, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Сенат на пленарном заседании одобрил принятый Мажилисом закон «О производстве и обороте органической продукции», передает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба Сената

Как отмечается в заключении к документу, закон разработан в целях совершенствования законодательства в сфере производства и оборота органической продукции и направлен на формирование и развитие внутреннего рынка органической продукции, стимулирование отечественных производителей продуктов питания к производству органической продукции и повышение их конкурентоспособности на внешних рынках.

Законом предусмотрены основные условия перехода к производству органической продукции, установлены прямые требования к ее производству и маркировке, обороту органической продукции, а также введена система учета и надзора за органической продукцией.

Кроме того, законодательные поправки предусматривают создание и ведение реестров производителей органической продукции, семян сельскохозяйственных растений и сельскохозяйственных животных, используемых для органического производства.
Предусматривается сертификация процесса производства органического продукта. Такой подход уточняет производственные процессы и соответствует международной практике. Кроме того, определено основание приостановления и отмены (прекращения) действия сертификата соответствия.

На основе договора о совместной деятельности (простое товарищество) производители органической продукции имеют возможность пройти групповую сертификацию. Это будет способствовать сотрудничеству и интеграции органических производителей и снизит затраты на сертификацию для конкретного производителя.

Для борьбы с подделкой органической продукции предусмотрена маркировка органической продукции. Такая маркировка осуществляется только при наличии сертификата соответствия, а в его рекламе может использоваться только слово «органический» и его производные.

В целях развития органического сельского хозяйства, как востребованного направления в агропромышленном комплексе, закон дополнен статьей, регламентирующей научное обеспечение в области производства и оборота органической продукции.

 «В целом закон окажет положительное влияние на обеспечение продовольственной безопасности в стране, потребления качественной и экологически чистой продукции», – говорится в заключении.

#Парламент #Сенат #закон

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