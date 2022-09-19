Парни в масках с битой и кувалдой: всплыло еще одно шокирующее видео с избиением

В социальных сетях разлетелось видео, на котором группа парней, скрывшая свои лица, избила еще двух человек в городе Актау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на inaktau.kz.

Ранее пользователи Сети были шокированы двумя видеозаписями, на которых парни в масках жестоко избили молодых людей, применяя не только кулаки, но биту и кувалду.

В подписях видео говорится, что избиваемые – закладчики наркотиков. Однако в полиции не подтверждают эту информацию.

Правоохранители также заявили, что два факта произошли в Актау в разное время. По ним возбудили уголовные дела по статье «Хулиганство».

Сегодня, 19 сентября, в соцсетях появилось еще одно видео, на котором те же парни избивают еще двух человек – факт подтвердили в прокуратуре Актау.

Одному из потерпевших отбили руку, а второму ножом отрезали волосы. Помимо этого, они подверглись избиению.

«По видеозаписям, распространяемым в социальных сетях, о применении насилия молодыми людьми в масках сообщаем, что 3 факта имели место в Актау в разное время. По ним зарегистрированы уголовные дела по части 3 статьи 293 УК РК.

В настоящее время установлены потерпевшие и шестеро подозреваемых, четверо из которых задержаны. По задержанию двух подозреваемых ведутся оперативно-розыскные мероприятия. Следствием устанавливаются обстоятельства произошедшего и иные лица, причастные к событиям. Ход расследования взят на контроль прокуратурой города», – сообщили в прокуратуре Актау.