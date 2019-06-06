Партию контрабандных сигарет из Ирана на 1,1 млрд тенге обнаружили в порту Актау

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Департаментом экономических расследований по Мангистауской области завершено досудебное расследование по факту контрабандного ввоза крупной партии сигарет из Ирана, передает Kazpravda.kz
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"Сотрудники департамента совместно с Антикоррупционной службой области на территории Актауского международного морского торгового порта в 12 контейнерах нашли не заявленные в таможенные органы сигареты стоимостью 1,1 миллиарда тенге. По расчетам специалистов, сумма причитающихся таможенных платежей и налогов составила 1,8 миллиарда тенге", – говорится в сообщении Министерства финансов РК.
В настоящее время дело направлено в суд.