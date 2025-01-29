Партнеры в туризме и спорте

Стороны отметили, что сотрудничество между двумя странами в сфере туризма и спорта успешно развивается. В прошлом году казахстанские и китайские спортсмены приняли участие в значимых соревнованиях, проводимых на территории друг друга. Наши спортсмены участвовали в 31 спортивном мероприятии, организованном в Китае, а атлеты из Поднебесной – в 15 соревнованиях в Казахстане.

Также важным направлением двустороннего взаимодействия остается сфера туризма. В последние годы среди китайских туристов растет популярность таких городов, как Астана, Алматы, Туркестан и Актау. Введение безвизового режима между двумя странами, увеличение количества прямых авиарейсов и активное продвижение туристического потенциала нашей страны способствовали значительному росту показателей в данной сфере.

– По поручению Главы государства в 2024-м был организован Год туризма Казахстана в Китае. В крупных городах КНР проведено более 30 мероприятий, включая роуд-шоу, форумы, выставки, концерты. В результате проделанной работы в прошлом году приток туристов из Поднебесной в нашу страну увеличился в три раза по сравнению с показателями 2023 года и превысил 650 тысяч человек. Это свидетельствует о высоком интересе китайских граждан к нашей культуре, истории и природным богатствам, – отметил Ербол Мырзабосынов.

Если 2024-й стал Годом туризма Казахстана в Китае, то в 2025-м наша страна объявила о Годе туризма Китая в Казахстане. В связи с этим Ербол Мырзабосынов подчеркнул, что наша республика готова оказать всестороннюю поддержку для успешного проведения всех мероприятий в рамках этого события.