Пассажир такси оформлял кредиты на водителей в Туркестане

Кредиты почти на 6 млн тенге оформил на водителей такси житель города Туркестана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В управление полиции Туркестана с заявлением обратился местный житель. Со слов потерпевшего, неизвестные от его имени оформили кредит более чем на 900 тысяч тенге.

В результате тщательно проведенной работы полицейские установили подозреваемого в мошенничестве. Им оказался безработный молодой человек, местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый садился в авто под видом пассажира и просил у водителей сотовый телефон для звонка, а затем оформлял на них кредиты.

Установлено, что предприимчивый туркестанец оказался причастен к еще 5 фактам мошенничества. Сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 6 млн тенге.

Проводится досудебное расследование и выясняется причастность молодого афериста к аналогичным преступлениям.