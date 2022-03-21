Пассажирский самолет, на борту которого находилось 132 человека, разбился в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая в понедельник днем, сообщили в ведомстве по управлению чрезвычайными ситуациями автономного района. Об этом передает Kazpravda.kz со ссылкой на "Синьхуа".

По данным ведомства, самолет Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который выполнял рейс по маршруту Куньмин - Гуанчжоу, потерпел крушение в уезде Тэнсянь города Учжоу, вызвав пожар в горах.

Среди 132 человек - 123 пассажира и девять членов экипажа, сообщается на сайте управления гражданской авиации Китая (CAAC). В настоящее время проводятся спасательные работы.