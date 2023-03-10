Пациент упал со 2-го этажа больницы в Актау

Пациент выпрыгнул со 2-го этажа Мангистауской областной больницы. Врачи считают, что причиной могли стать галлюцинации, вызванные алкогольной интоксикацией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lada.kz .

Фото: lada.kz

Инцидент произошел 10 марта примерно в 7:00. Сегодня мужчине должны были сделать операцию.

«Пациент 1969 года рождения поступил 6 марта с вывихом локтевого сустава. В экстренном порядке под наркозом было проведено вправление вывиха. Учитывая нестабильность вывиха и разрывы боковых связок, пациенту планировалось сделать операцию после того, как отек спадет. Травма была получена за 3 дня до обращения в больницу. Пациент не отрицал, что злоупотреблял спиртными напитками», – отметили в Мангистауской областной многопрофильной больнице.

Со слов дежурного врача, в 07:15 мужчина разбил окно стеклянной двери травматологического отделения и выбежал в коридор на пролет, после чего выпрыгнул с пролета 2-го этажа, рассказали в медучреждении.

Врачи не исключают, что мужчина выпал из-за галлюцинаций или психомоторного возбуждения в результате алкогольной интоксикации.

«Состояние пострадавшего пациента стабильно тяжелое, он в отделении реанимации. При падении мужчина получил перелом правого бедра», – сообщили в больнице, добавив, что по происшествию проводится расследование.