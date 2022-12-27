Павлодарец связал продавца и обокрал салон сотовой связи

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В Павлодаре мужчина, угрожая ножом, связал продавца и украл телефоны с крупной суммой денег, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, в салоне сотовой связи, расположенном в одном из торговых домов Павлодара, неизвестный мужчина, угрожая ножом продавцу, связал ей руки и ноги, после же открыто завладел 25 мобильными телефонами, а также суммой более 305 тысяч тенге.

Общая сумма ущерба составила порядка 12 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 192 УК РК.

Проводятся розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, причастных к данному преступлению, добавили в пресс-службе Департамента полиции Павлодарской области.