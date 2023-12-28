Павлодарская область в 2023 году. Основные показатели достигнуты

В Павлодарской области уже в этом году в пилотном режиме приступили к внедрению элементов блочного бюджета. Это позволит акимам городов и районов самостоятельно более оперативно решать многие актуальные проблемы на местах. Соответствующее поручение дано главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Как область в целом справилась задачами, стоявшими в 2023 году, - в очередном материале Ortcom.kz в рамках проекта, подготовленного СЦК совместно с регионами страны по итогам уходящего года.

Фото: ortcom.kz

Социально-экономические показатели Павлодарской области в 2023 году

Павлодарская область производит 42,5% электроэнергии и почти 60% угля страны.

Объем привлеченных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2%, составив 730,1 миллиарда тенге.

В проработке региональных властей находится пул из 127 инвестиционных проектов на сумму 2,1 триллиона тенге с созданием 9,7 тысяч новых рабочих мест.

В текущем году создано 28,6 тысячи новых рабочих мест, из них в рамках частных инициатив - 21,1 тысячи. Это порядка 73%.

В рамках национальных проектов реализовано 195 проектов.

Собственное дело открыли 168 молодых людей, получивших кредиты под 2,5% годовых на реализацию новых бизнес-идей.

В 2023 году регион акцент сделал на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе и в сельской местности. Среди введенных проектов - овощехранилища в г.Аксу, склады для хранения зерна и зерносушилка в Успенском районе, оросительные системы в районах области, расширение птицефабрики, благоустройство озера Маралды. Всего же в регионе в этом году запущено 6 овощехранилищ емкостью 65 тысяч тонн.

Сельское хозяйство: принят комплекс мер для поддержки фермеров

По погодным условиям текущий сезон для фермеров выдался непростым. В связи с этим в регионе предпринят комплекс мер для поддержки аграриев. В частности, из местного бюджета выделено 3 миллиарда тенге

для удешевления стоимости затрат фермеров на заготовку кормов (господдержку получили более 1,5 тысячи животноводов), из республиканского - 6,8 миллиарда тенге на субсидирование инвестиционных затрат, семян, пестицидов, минеральных удобрений, племенную и селекционную работу по животноводству. Увеличены объемы удешевленного дизтоплива с 4 до 10 тысяч тонн для проведения сенокоса. При СПК «Павлодар» создан стабилизационный фонд фуражного зерна в объеме 5 тысяч тонн для реализации населению в стойловый период. 38 хозяйств области получили страховые выплаты из-за засухи на сумму 1,3 миллиарда тенге.