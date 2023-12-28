Павлодарская область в 2023 году. Основные показатели достигнуты

Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В Павлодарской области уже в этом году в пилотном режиме приступили к внедрению элементов блочного бюджета. Это позволит акимам городов и районов самостоятельно более оперативно решать многие актуальные проблемы на местах. Соответствующее поручение дано главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана. Как область в целом справилась задачами, стоявшими в 2023 году, - в очередном материале Ortcom.kz в рамках проекта, подготовленного СЦК совместно с регионами страны по итогам уходящего года.

Фото: ortcom.kz

Социально-экономические показатели Павлодарской области в 2023 году

Павлодарская область производит 42,5% электроэнергии и почти 60% угля страны.

Объем привлеченных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 28,2%, составив 730,1 миллиарда тенге.

В проработке региональных властей находится пул из 127 инвестиционных проектов на сумму 2,1 триллиона тенге с созданием 9,7 тысяч новых рабочих мест.

В текущем году создано 28,6 тысячи новых рабочих мест, из них в рамках частных инициатив - 21,1 тысячи. Это порядка 73%.

В рамках национальных проектов реализовано 195 проектов.

Собственное дело открыли 168 молодых людей, получивших кредиты под 2,5% годовых на реализацию новых бизнес-идей.

В 2023 году регион акцент сделал на развитие малого и среднего бизнеса, в том числе и в сельской местности. Среди введенных проектов - овощехранилища в г.Аксу, склады для хранения зерна и зерносушилка в Успенском районе, оросительные системы в районах области, расширение птицефабрики, благоустройство озера Маралды. Всего же в регионе в этом году запущено 6 овощехранилищ емкостью 65 тысяч тонн.

Сельское хозяйство: принят комплекс мер для поддержки фермеров

По погодным условиям текущий сезон для фермеров выдался непростым. В связи с этим в регионе предпринят комплекс мер для поддержки аграриев. В частности, из местного бюджета выделено 3 миллиарда тенге
для удешевления стоимости затрат фермеров на заготовку кормов (господдержку получили более 1,5 тысячи животноводов), из республиканского - 6,8 миллиарда тенге на субсидирование инвестиционных затрат, семян, пестицидов, минеральных удобрений, племенную и селекционную работу по животноводству. Увеличены объемы удешевленного дизтоплива с 4 до 10 тысяч тонн для проведения сенокоса. При СПК «Павлодар» создан стабилизационный фонд фуражного зерна в объеме 5 тысяч тонн для реализации населению в стойловый период. 38 хозяйств области получили страховые выплаты из-за засухи на сумму 1,3 миллиарда тенге.

В целом посевная площадь составила 1, 65 миллионов га это немногим больше уровня прошлого года.

Площади орошаемых земель увеличились на 15,8 тысяч га - до 166 тысяч га. По программе «Ауыл аманаты» выдано 200 микрокредитов, создано 350 новых рабочих мест, государственной поддержкой охвачено более 3 тысяч крестьян.

Из возвращенных в 2023 году 283,3 тысяч га вовлечено 83,2 тысяч га, из них 30 тысяч га пастбищ передано для нужд сельского населения.

Предоставлено 497 земельных участков сельскохозяйственного назначения и вовлечено в сельхозоборот 339,5 тысячи га путем проведения 35 конкурсов.

Сферы образования и здравоохранения: основное в 2023 году

В текущем году построено 3 сельские школы в Железинском, Баянаульском и Павлодарском районах. Начато строительство 2 объектов образования в рамках Национального проекта «Комфортная школа».

Кроме того, полностью модернизированы 54 школы, приобретено 46 школьных автобусов для детей из малокомплектных сел.

Также приобретено соответствующее новым требованиям оборудование в 5-ти школах для улучшения условий обучения детей с особыми потребностями.

Горячее питание получают 44,8 тысячи учащихся 1-4 классов. Выделены средства на дополнительное образование: порядка 3330 школьников могут получать его по различным направлениям.

В сфере здравоохранения тоже немало новшеств. В этом году проведен капитальный ремонт 20 объектов здравоохранения, приобретено 400 единиц медоборудования на 4,4 миллиарда тенге. Среди новой техники - компьютерный томограф на 164 среза, рентгенографический передвижной комплекс ФЛЮКАР, 4 рентгенографических системы, 5 аппаратов ИВЛ, 10 аппаратов УЗИ, 3 наркозно-дыхательных аппарата, 2 транспортных кювеза и др.

В рамках Национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» строится 30 медицинских объектов.

Транспорт и логистика, ЖКХ

В сфере транспорта и логистики реализован 141 проект по реконструкции и ремонту автомобильных дорог и улиц населенных пунктов. Всего отремонтировано 692 километра дорог.

Строительство и ЖКХ также развиваются высокими темпами. В 3 городах области построено более 1,5 тысячи квартир, а также проложено и отремонтировано более 128 километров тепловых сетей.

По проекту «Ауыл - Ел бесігі» обновлена инфраструктура 26 сел, в которых проживают 35 тысяч жителей.

Хорошая новость ожидает павлодарцев ближе к Новому году. Как заверяют в акимате, в конце декабря завершится строительство 5-ти домов в микрорайоне «Сарыарка» общей площадью 28,5 тысячи квадратных метров на 468 квартир. Таким образом, город завершит застройку всего микрорайона, который будет состоять из 42 многоэтажных жилых домов, а это более 3500 квартир.

Таковы итоги года уходящего в павлодарском Прииртышье. В следующем году своей реализации ждут многие проекты. На часть из них средства выделены в соответствии с механизмом блочного бюджета. По новой схеме акимы городов и районов области сами спланировали бюджет на 2024 год по более 200 проектам. По блочному бюджету на следующий год по региону выделено около 8 миллиардов тенге. Среди проектов те, которые позволят решить проблемы, поднятые жителями сёл, округов и городов. Это ремонт улиц и внутрипоселковых дорог, сетей коммуникаций и сельских клубов, установка детских или спортивных площадок, благоустройство парков и др.

 

 

#регионы #развитие #Павлодарская область #итоги года

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