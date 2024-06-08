Паводки: новый микрорайон вырос в СКО

Правительство, Паводки
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В пострадавших регионах Казахстана 841 семей уже получили новое жилье взамен разрушенного, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

В Северо-Казахстанской области построили новый микрорайон «Бірлік» для жителей, чьи дома признаны непригодными в результате паводка, сообщает пресс-служба правительства республики.

Сданы 53 новых дома площадью 80 квадратным метров каждый. Ключи еще от 47 домов планируется вручить до конца июня.

Всего в микрорайоне «Бірлік» возведут 700 домов, детский сад на 90 мест и комфортную школу.

Всего в пострадавших регионах Казахстана на сегодня 841 семей получили новые дома и квартиры взамен разрушенного жилья. Ведется строительство 1825 новых домов.

Компенсацию на ремонт и восстановление жилья получила 4521 семья.

#СКО #жилье #паводки в Казахстане

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