Пенсионерка погибла при пожаре в доме в Кокшетау

В Кокшетау при пожаре погибла 80-летняя пенсионерка, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Акмолинской области.

"Сегодня, 10 июня в 11:56 часов на центр оперативного управления силами и средствами поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по улице Абылкасымова", - говорится в информации.

Локализованный в 12:33 час. пожар был ликвидирован в 13:18 час. Площадь горения составила135 м2.

"В ходе тушения пожара было обнаружено тело пенсионерки 1942 года рождения", - сообщили в ДЧС.

Причина пожара устанавливается. Назначена судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертиза.

К месту вызова выезжали силы и средства ДЧС в количестве 28 сотрудников и 4 единиц техники, отметили в пресс-службе.



