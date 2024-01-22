Пенсионеры «получат» 50 тысяч тенге - фейк

Общество
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В Минтруда опровергли фейковое сообщение в соцсетях о том, что пенсионеры якобы получат разовую денежную помощь, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают обратиться в центр обслуживания населения и заполнить форму №2.

«Информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о том, что государством введена разовая выплата в размере 50 тыс. тенге гражданам пенсионного возраста, чья пенсия составляет менее 140 тыс. тенге, не соответствует действительности. Сообщаем, что такого вида материальной помощи не существует», - говорится в сообщении.

Официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством СМС-сообщений с номера 1414. В ведомстве просят граждан доверять информации из официальных источников.

Напоминается, что распространение ложной информации карается по закону.

#соцсети #деньги #Минтруда #фейки

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