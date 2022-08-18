Перечень документов для подключения к газу сократили в Нур-Султане

Какие меры приняты для оказания помощи жителям столицы в подключении газа, рассказал руководитель отдела топливно-энергетических ресурсов управления топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства Нур-Султана Максат Есмагулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Стоит отметить, что на сегодня в Нур-Султане доступом к газу обеспечены 14 тысяч абонентов, это около 200 тысяч человек.

Для того чтобы помочь населению перейти на газ, был сокращен перечень документов для подключения к голубому топливу. Кроме того, выдаются бесплатные приборы учета газа, а также денежная компенсация для социально уязвимых слоев населения в 430 тысяч тенге. Имеются рассрочка и беспроцентное кредитование через банки на газификацию дома до 750 тысяч тенге на 1,5 года.

Проект акимата и «КазТрансГаза» предусматривает, что сети проводятся к каждому дому до забора, напомнили в местном исполнительном органе. Согласно Закону «О газе и газоснабжении», жители в рыночном порядке нанимают частную компанию, аккредитованную на подключение к сетям газоснабжения, и самостоятельно проводят газ непосредственно в дом.

«Стоимость и условия являются рыночными, никакой госорган и национальный оператор КазТрансГаз данную деятельность не регулирует», – отметил Максат Есмагулов.

Также в управлении подчеркнули, что газификация жилых массивов и перевод энергоисточников на газ обеспечит снижение выбросов на 40 тысяч тонн в год, а также минимизирует чрезвычайные ситуации, связанные с использованием газовых баллонов.

По всем вопросам касательно газификации можно обращаться в районные акиматы и АО «КазТрансГаз Аймак» по адресу: проспект Республики, 24 или по телефону 55-89-75.