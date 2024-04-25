Лидеры более чем 30 стран призвали к скорейшему расширению сети АЭС

Экономика
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Анастасия Шварц

С начала XXI века ядерная энергетика позволила избежать выбросов примерно 30 гигатонн парниковых газов

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

В марте 2024 года в Брюсселе состоялся Саммит по ядерной энергии – первое мероприятие на высшем уровне, посвященное исключительно данной теме. Проходила встреча под эгидой МАГАТЭ с участием представителей более чем 30 стран мира, в числе которых США, Китай, Япония, Турция, Франция, Нидерланды.

Страны-участницы приняли декларацию, в которой подтвердили твердую приверженность атомной энергетике как ключевому компоненту глобальной стратегии, направленной на сокращение выбросов парниковых газов, обеспечение энергетической безопасности, а также на содейсттогровие долгосрочному устойчивому развитию и переходу к чистой энергетике.

«Мы полны решимости сделать все возможное для выполнения этого обязательства путем расширения сотрудничества со странами, которые решили развивать гражданский ядерный потенциал в целях сокращения выбросов парниковых газов, а также для перехода от ископаемого топлива в энергетических системах», – говорится в документе.

Генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси назвал саммит в Брюсселе историческим, подчеркнув, что это мероприятие высокого уровня опиралось на импульс, полученный на прошлогодней Конференции ООН по климату в Дубае. На КС-28, напомним, МАГАТЭ выступил с заявлением о необходимости развития атомной энергетики, и около 20 стран подписали совместную декларацию с аналогичным призывом.

«Признания необходимости ядерной энергетики недостаточно. Политические лидеры должны создавать условия, способствующие ее развитию. Без решительных действий потенциал ядерной энергетики для поддержки перехода к «зеленой» экономике может быть утерян», – подчеркнул на саммите Рафаэль Гросси.

 

Согласно данным МАГАТЭ, с начала XXI века ядерная энергетика уже позволила избежать выбросов примерно 30 гигатонн парниковых газов. Она может внести вклад в декарбонизацию не только процесса производства электроэнергии, но и таких областей, как централизованное теплоснабжение, опреснение, промышленная деятельность, производство водорода.

«Аналитики сходятся во мнении, что для достижения нынешних климатических целей необходимо к 2050 году увеличить ядерно-энергетические мощности более чем вдвое. Еще больше мощностей понадобится, чтобы декарбонизировать не только сферу, связанную с производством электроэнергии, но и сферу транспорта и промышленности», – заявлял Рафаэль Гросси на одном из заседаний Совета управляющих МАГАТЭ в прошлом году.

Сегодня в 31 стране мира экс­плуатируются 412 ядерных энергетических реакторов общей мощностью 370 гигаватт, которые обеспечивают почти 10% всей электроэнергии в мире и четверть всей низкоуглеродной электрогенерации.

Свои первые АЭС сооружают несколько стран, включая Бангладеш, Египет и Турцию, и многие другие также приняли решение о внедрении ядерной энергетики. Кроме того, страны с существующими ядерно-энергетическими программами, включая Индию, Китай, Францию и Швецию, планируют их расширение.

#АЭС #совещания #ядерная энергеорка

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