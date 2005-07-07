Перечень организаций образования, культуры и спорта, которым присвоены имена известных общественных деятелей, ученых, писателей, поэтов, художников, педагогов

Приложение 1 к постановлению Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2005 года, № 690

по Алматинской области Ушаральской средней школе города Ушарал Алакольского района — имя Мухаметбая Мынбайулы — педагога; по Атырауской области областному музею художественного и прикладного искусства — имя Шаймардана Сариева — художника; по Восточно-Казахстанской области мужскому лицею «Жас улан» города Семипалатинска — имя Шокана Уалиханова — ученого-просветителя, этнографа; общеобразовательной казахской средней школе поселка Молодежный Уланского района — имя Райымжана Марсекова — одного из лидеров движения «Алашорда»; по городу Алматы средней школе № 154 микрорайона «Акбулак» города Алматы — имя Иштвана Коныр Мандоки — известного тюрколога, профессора; по городу Астане специализированной школе № 7 с углубленным изучением государственного языка — имя Гали Орманова — поэта; средней школе № 40 — имя Алькея Маргулана — академика.