Закон Республики Казахстан Законы 10 июля 2024 г. 3:00 56 О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений Статья 1. Внести изменения и дополнение в следующие законодательные акты Республики Казахстан: 1. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»: 1) в статье 1: в подпункте 7) слова «отвечающее направлению и уровню продуктивности породы,» заменить словами «соответствующее стандарту породы и»; в подпункте 41) слова «и продуктивным» заменить словами «, продуктивным и (или) иным»; 2) часть вторую пункта 1 статьи 16-4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания: «4) возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Республики Казахстан.». 2. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»: в подпункте 3) статьи 2 слова «отвечающее направлению и уровню продуктивности породы,» заменить словами «соответствующее стандарту породы и». Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования. Президент Республики Казахстан К. ТОКАЕВ Астана, Акорда, 9 июля 2024 года 123-VІIІ ЗРК