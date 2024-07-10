Статья 1. Внести изменения и дополнение в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:

1) в статье 1:

в подпункте 7) слова «отвечающее направлению и уровню продуктивности породы,» заменить словами «соответствующее стандарту породы и»;

в подпункте 41) слова «и продуктивным» заменить словами

«, продуктивным и (или) иным»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 16-4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Республики Казахстан.».

2. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»:

в подпункте 3) статьи 2 слова «отвечающее направлению и уровню продуктивности породы,» заменить словами «соответствующее стандарту породы и».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

Астана, Акорда, 9 июля 2024 года

123-VІIІ ЗРК