Закон Республики Казахстан

Законы
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О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам сохранения и воспроизводства отечественных пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений

Статья 1. Внести изменения и дополнение в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года «О племенном животноводстве»:

1) в статье 1:

в подпункте 7) слова «отвечающее направлению и уровню продуктивности породы,» заменить словами «соответствующее стандарту породы и»;

в подпункте 41) слова «и продуктивным» заменить словами

«, продуктивным и (или) иным»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 16-4 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) возмещение затрат на содержание племенного поголовья пород лошадей верхового и верхово-упряжного направлений, выведенных на территории Республики Казахстан.».

2. В Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об охране селекционных достижений»:

в подпункте 3) статьи 2 слова «отвечающее направлению и уровню продуктивности породы,» заменить словами «соответствующее стандарту породы и».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 

Президент Республики Казахстан

К. ТОКАЕВ

 

Астана, Акорда, 9 июля 2024 года

123-VІIІ ЗРК

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