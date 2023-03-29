Перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи – глава Сената

Сенат
195

Как отметил Маулен Ашимбаев, эти задачи депутаты Сената намерены решать на основе постоянного диалога с гражданским обществом и при активном вовлечении экспертов и неравнодушных граждан.

Фото пресс-службы Сената Парламента РК

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отметил основные моменты в выступлении президента РК Касым-Жомарта Токаева на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, сообщает Kazpravda.kz.

«Сегодня состоялось открытие первой сессии Парламента VIII созыва. Открывая сессию, президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркнул, что парламентские выборы прошли в условиях высокой конкуренции и гражданской активности. Благодаря этому, в новый состав Мажилиса вошли шесть партий, которые отражают сегодняшние идеологические воззрения казахстанского общества. А избрание депутатов по одномандатным округам, в том числе самовыдвиженцев, позволяет представить в Парламенте интересы различных социальных групп.

В своем выступлении глава государства также обозначил приоритеты развития нашей страны на новом этапе, поставил ряд конкретных задач перед Парламентом.

Высшему представительному органу предстоит сформировать качественную законодательную базу для динамичного развития и прогресса страны.

Движущей силой экономики должно стать предпринимательство, поэтому нужно стимулировать деловую активность. Для этого предстоит запустить комплекс действенных мер поддержки и развития МСБ. Соответствующую задачу глава государства поставил перед Правительством и депутатским корпусом.

При этом президент страны подчеркнул, что поскольку основа рыночной экономики – защита частной собственности, необходимо продолжить реформу судебной и правоохранительной систем.

Также важно в полной мере задействовать производственный потенциал нашей страны и пересмотреть подходы к инфраструктурному развитию.

В центре внимания – вопросы обеспечения продовольственной безопасности, повышения качества человеческого капитала, поддержка социально уязвимых категорий граждан.

Будет продолжено укрепление системы защиты прав человека. Поставлена также задача повысить эффективность государственного управления и качество стратегического планирования.

Президент страны подчеркнул, что в реализации повестки развития страны важен качественный парламентский контроль.

Депутаты должны способствовать укреплению партнерства власти и общества, на деле выстраивая «обратную связь» с гражданами, последовательно отстаивая их интересы.

Таким образом, перед Парламентом VIII созыва стоят масштабные и важные задачи, которые депутаты Сената намерены решать на основе постоянного диалога с гражданским обществом и при активном вовлечении экспертов и неравнодушных граждан», - сказал глава Сената.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии первой сессии Парламента VIII созыва. С полным текстом выступления президента можно ознакомиться здесь.

 

#Сенат #президент #председатель #выступление #Маулен Ашимбаев

Популярное

Все
Рудные богатства стране не нужны?
В Восточном Казахстане начался период ледохода
Золото может работать как механизм снижения давления на курс тенге, обеспечивая сохранность тенговых сбережений
Кто прошел в Парламент
Политическая весна
Разнополярный, нон-конформистский
Повысить пособия двум категориям граждан поручил Токаев
Онлайн-трансляция выступления Токаева на открытии сессии Парламента РК VIII созыва
Токаев поставил задачи перед депутатами: Каждый день быть на "передовой"
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 марта
Токаев: Правительство медлит, министры опасаются принимать решения, перекладывая ответственность
Решить вопрос удешевления жилья в приграничных районах поручил Токаев
Рыбакина пробилась в полуфинал Miami Open
Спецоперация КНБ: изъята рекордная партия синтетических наркотиков
На каких законах акцентировал внимание депутатов Касым-Жомарт Токаев
Народ ясно показал свои устремления, открытость, высокую политическую грамотность – Токаев
Маршруты общественного транспорта изменили в Алматы из-за чемпионата по легкой атлетике
Правительство РК сложило полномочия
Спикером Мажилиса избран Ерлан Кошанов
Более 100 детей получили травмы при ДТП за 2 месяца в Алматы
Отечественный бизнесмен планирует реализовать национальную идею казахов в Тургайской степи. Он потратит на это более трех миллиардов тенге
Общественный транспорт Астаны в месяц Рамадан будет работать бесплатно
Ербол Тлешов возглавил Комитет языковой политики МНВО РК
Телеграммы поздравления поступают в адрес президента Казахстана по случаю праздника Наурыз
Мировой рекорд по наурыз коже установили в Астане
Аннулировать результаты олимпиады требуют родители костанайских школьников
Устойчивое функционирование и безопасность единого информационного пространства страны – один из базовых приоритетов государственной политики
Первую медаль женского ЧМ-2023 по боксу принесла Алуа Балкибекова
Житель Актау подозревается в убийстве своих троих детей
Токаев поздравил жителей Казахстана с Наурызом
Изъятые у преступников 13 млн тенге похитил и растратил следователь в ВКО
ЕНУ лидирует в топ-100 предметного рейтинга QS среди вузов Казахстана
В Швеции задержали казахстанку, разыскиваемую за сбыт фальшивых евро
В бронзе и камне увековечили память о великом Абае в области Жетысу. Первый в регионе памятник поэту и просветителю открыли в Талдыкоргане в день празднования Наурыз мейрамы
Доминирующее воздействие электорального сезона
Осужденные помогают пенсионерам  убирать снег в СКО
Рекорд: в Актау морской пехотинец поднял барана весом 50 килограммов  230 раз
Избранные народом депутаты должны поддерживать с избирателями постоянный контакт – прятаться нынче не получится.
Задержан подозреваемый в убийстве двухлетнего ребенка в Темиртау
Был запрос – есть ответ
Игры с законом: как владельцы остались без прав
Для Кирилла Чернышова из Семея казахский язык стал практически родным. 20-летний парень нередко обращается к произведениям Абая, причем изданным на государственном языке
Девочка-подросток выпала с балкона 6-го этажа в Туркестане
Праздник обновления, гендерного равенства, женской энергии и материнской любви или просто еще один выходной? В преддверии Международного женского дня «Казахстанская правда» спрашивала у представителей разных сфер деятельности: что значит для них 8 Марта?
Вчера в редакциях газет «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» с раннего утра было непривычно шумно и суетливо. Мужчины с сосредоточенными лицами в строгих костюмах собирались в гостевом фойе здания, время от времени заглядывая в свои гаджеты, будто готовились к самому главному экзамену в своей жизни. А как же иначе? Всем хотелось достойно поздравить лучшую половину человечества с весенним праздником
Куляш Шамшидинова: Мир многократно имел возможность убедиться в огромном потенциале образования
Прием заявок на банкротство физлиц начался в Казахстане
"Жители ждут, надо не затягивать" – премьер о развитии Конаева, G4 City и Алматинской области
Уровень воды Аральского моря вырос впервые за долгое время
Ребенка затянуло в грязь в Атырау – видео
Казахстан и Узбекистан определили место строительства МЦПК "Центральная Азия"
Список прошедших в депутаты Мажилиса по одномандатным округам озвучили в ЦИК
Сегодня на сцене ЦКЗ «QAZAQSTAN» состоится концерт-презентация ансамбля «Гульдер»
Новый поезд "Тальго" запустят из Астаны до Алаколя
В новых спорткомплексах должны быть все условия для людей с особыми потребностями – Смаилов
Когда начнут начислять компенсацию по депозитам в Казахстане
Казахстан и Китай планируют увеличить взаимную торговлю до $35 млрд
Девушку ограбили и изнасиловали в Алматы
Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан
В Актау 14-летняя девочка забеременела от отца-насильника

Читайте также

Госсоветник обозначил ключевые месседжи из речи президента …
Выступление Токаева на открытии первой сессии Парламента VI…
На каких законах акцентировал внимание депутатов Касым-Жома…
Токаев поставил задачи перед депутатами: Каждый день быть н…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]