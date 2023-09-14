Передать в местный бюджет часть крупных налогов предложил парламентарий

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра сенатор Султанбек Макежанов поднял проблемные вопросы, касающиеся оптимизации бюджетных процессов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

Фото: senate.parlam.kz

Парламентарий предложил ряд инициатив, направленных на дальнейшее совершенствование межбюджетных отношений с соблюдением принципов стабильности и собираемости в рамках проводимого реформирования бюджетной системы.

«Просим рассмотреть возможность и целесообразность передачи части следующих крупных налогов в местный бюджет: корпоративного подходного налога от субъектов крупного бизнеса с определенным совокупным годовым доходом, налога на добавленную стоимость от малого и среднего бизнеса, налога на добычу полезных ископаемых от общераспространенных полезных ископаемых и иных платежей», - предложил Султанбек Макежанов.

Кроме того, для ускорения решения актуальных вопросов, накопившихся на местах, местным исполнительным органам предлагается предоставить право по рассмотрению вопроса самостоятельного финансирования мероприятий, с предоставлением налоговых льгот по согласованию с маслихатами.