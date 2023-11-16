Передовое оборудование – на службу казахстанцам

Первый в Центральной Азии учебный центр GE HealthCare Academy распахнул свои двери на базе Медицинского университета Астана. Он станет экспертной площадкой для обучения врачей-диагностов с использованием лучшего мирового опыта

Появление центра стало возможным в рамках соглашения, подписанного с компанией GE HealthCare во время официального визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в США.

Открывая презентацию учебного центра, министр здравоохранения Казахстана Ажар Гиният выразила благодарность компании General Electric за сотрудничество и проявленный интерес в части возможности внедрения их проектов на территории нашей страны. Было также отмечено, что учебная программа центра в первую очередь нацелена на формирование практических навыков эффективной и безопасной эксплуатации высокотехнологичного медицинского оборудования и соответствует насущным потребностям клиницистов страны. В нее войдут специализированные курсы по различным направлениям медицинской визуализации, будут проводиться обучающие мастер-классы, направленные на повышение качества медицинского обслуживания пациентов и их удовлетворенности.

Как сказал в приветственной речи председатель правления – ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров, МУА готовит радиологов для всей страны, более 150 врачей ежегодно повышают у них свою квалификацию.

– Наши профессора возглавляют Радиологическое общество Казахстана и обучают экспертов из всех регионов республики. В нынешнем году мы открыли Научно-исследовательский институт радиологии, который носит имя академика Жангали Хамзабаева. Ожидаемый эффект, который мы связываем с открытием учебного центра, расширит не только диапазон деятельности НИИ радиологии, включая раннюю диагностику и профилактику различных заболеваний, но и укрепит научно-техническую базу для повышения квалификации врачей радиологов Казахстана, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, – подчеркнул он. – На базе учебного центра мы планируем также готовить научно-педагогические кадры в области радиологии. Все это стало возможным благодаря предварительной работе, проведенной профессорско-преподавательским составом, и поддержке Министерства здравоохранения.

В настоящее время университет заключил более 70 активных меморандумов. Только в текущем году нами было проведено свыше 35 международных форумов, конференций, конгрессов, съездов с участием ведущих международных и казахстанских профессиональных ассоциаций по различным вопросам, направленным на развитие сферы здравоохранения в нашей стране.

В свою очередь президент и исполнительный директор GE HealthCare в России/СНГ Елена Легезина отметила, что компания гордится возможностью внести свой вклад в формирование и развитие образовательных проектов и программ для специалистов здравоохранения Республики Казахстан.

В открытии центра также приняли участие руководители медицинских учреждений столицы, врачи – специалисты ультразвуковой диагностики.