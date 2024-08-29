Переговоры по линии ООН

Международное сотрудничество , ООН
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Ануар Калмыков

Заместитель Премьер-минист­ра – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провел переговоры с заместителем Генерального секретаря ООН – Высоким представителем по вопросам разоружения Изуми Накамицу, прибывшей в Астану с рабочим визитом.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе встречи был подтверж­ден высокий уровень взаимодействия между Казахстаном и ООН в области международной безопасности, ядерного разоружения и нераспространения.

Собеседники обменялись мнениями об итогах завершившегося 2 августа в Женеве под председательством Казахстана Подготовительного комитета к Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Стороны также обсудили подготовку к председательству нашей страны в рамках Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) в марте 2025 года. Отдельно остановились на воп­росе создания по инициа­тиве казахстанской стороны Международного трас­тового фонда по оказанию помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению окружающей среды.

Представитель ООН высоко оценила проводимые во всем мире мероприятия по случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, отмечаемого 29 августа.

Важным пунктом встречи стали вопросы реализации инициативы Президента Касым-Жомарта Токаева по созданию Международного агентства по биологической безопасности (МАББ) и ее дальнейшего продвижения на многосторонних площадках.

По итогам встречи была подтверждена договоренность продолжать тесное взаимодействие по вопросам глобального разоружения, нераспространения и укрепления международной безопасности.

Заместитель Генерального сек­ретаря ООН Изуми Накамицу прибыла в Астану для участия в конференции по укреплению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, организованной Казахстаном совместно с Управлением ООН по вопросам разоружения.

29 августа пройдет очередное заседание Координационного комитета в рамках подготовки к председательству Казахстана в Договоре о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

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