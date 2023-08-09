Переход на новую экономическую модель – Токаев анонсировал содержание предстоящего послания народу РК

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства планирует изложить свое видение экономической политики страны в предстоящем послании народу Казахстана, которое будет оглашено в сентябре.

«Мы должны придать очень серьезный импульс экономическому развитию Казахстана для перехода на совершенно новые рельсы. Сейчас наступает ответственный исторический момент, и в том положении, в котором сейчас находится экономика Казахстана, она в дальнейшем не может оставаться. Это однозначно. Это мое глубокое убеждение. Здесь задача Правительства состоит в том, чтобы дать соответствующие предложения. Это, во-первых. Во-вторых, дать гарантию реализации планов, которые будут подготовлены в соответствии с этими предложениями.

Но не буду скрывать, что я лично думаю над тем, как подойти к разработке и подготовке новой экономической модели. Недавно я провел заседание Высшего экономического совета. Прямо скажу, высказал критику в адрес наших отечественных экономистов. Считаю, что они не дорабатывают, отсутствует креативность, отсутствует понимание задач, которые стоят перед нами и государством в целом.

Народ ждет от нас конкретных решений, поскольку нужно решать самые насущные вопросы. Обеспечение достойного уровня жизни нашего народа связано напрямую с тем, каким мы концептуально видим развитие экономики нашей страны. Здесь без кардинальных решений не обойтись. Мы вместе должны приступить к этой очень важной работе, нацеленной на придание очень серьезного импульса экономическому развитию нашей страны», – заявил президент РК.

Напомним, глава государства Касым-Жомарт Токаев находится с рабочей поездкой в Павлодарской области.

Ранее президент ознакомился с ходом ремонтных работ на теплоэлектроцентрали города Экибастуза.