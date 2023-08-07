Переплетение жанров и миров

В экспозиции – 55 живописных и графических произведений Бейбита Асемкула, Гульмарал Татибаевой, Натальи Лигай, Алии Канибековой и Жениса Молдабекова. Основная формула выставки – сочетание материального и социального в плоскости существования человека.

– Название выставки – «Запах полыни» на первый план выводит философию понимания и принятия родной земли через все чувства, присущие человеку: звуки, запахи, образы, прикосновения. Запах полыни – важнейший аромат Степи, олицетворяющий безмятежность, свободу, родной дом, ветер перемен и созидание. Все эти ощущения и понятия гармонично сочетаются с названием группы – Adyr-Aspan, в котором слиты философия и материя, – отмечает искусствовед Ольга Пашко.

По мнению эксперта, экспозиция объединяет разные направления творчества инициативных художников: ее можно назвать своего рода представлением философского постулата единства и борьбы противоположностей. А вот художник Бейбит Асемкул назвал эту выставку саркытом, где можно найти себе картины по душе – и абстракцию, и реализм, и графику.

– Профессиональные художники, входящие в группу Adyr-Aspan, не боятся экспериментировать во всевозможных техниках, разрабатывают реалистичные, традиционные, абстрактные сюжеты. Я здесь представил графическую серию «Шексіздік», прежние картины из своей коллекции, чтобы зритель мог увидеть и сравнить ранние и новые работы, – рассказал Бейбит Асемкул.

Ряд работ художника посвящен женщинам Казахстана и Степи.

К примеру, «зеленая картина» под названием «Вторжение» – про лето, свежесть природы, жайлау, она как раз и олицетворяет запах полыни, который для каждого казахстанца имеет особое значение.

– Ощутив его, мы вспоминаем нашу Великую казахскую степь, наши традиции и культуру. Название выставке очень подошло, потому что эти талантливые интересные художники сохраняют наши культурные ценности, традиции, говорят об истории через современное искусство, – отмечает куратор галереи Has Sanat Алмагуль Маликова.

Пристального внимания требует, например, картина Алии Канибековой «Білектеу», на которой довольно минималистично изображен процесс войлоковаляния. Казалось бы, художница использовала только два цвета, и у девушек на полотне даже нет лиц, но между тем «читается» индивидуальность каждой.

– Я выбрала коричневый и белый. Белый у казахов олицетворяет мудрость, чистоту, честность. Коричневый всегда присутствует в узорах во всех юртах. Именно такого цвета, как правило, был мех, которым покрывали юрту. За исключением, конечно, тоев, – объяснила Алия.

В центре картины – уважаемая в ауле байбише, руководящая процессом, по обе стороны от нее – родственницы разных возрастов, телосложения, характера. Они все заняты общим делом, но каждая – в своей манере и темпе: кто-то только подошел и устраивается поудобнее, кто-то давно активно включен в процесс, а самые молодые и вовсе уже устали да замечтались…

– Войлоковаляние – работа кропотливая, требующая собранности и слаженности, причем задействованы в ней не только женщины. Изначально, конечно, женская рука вкладывает свою энергетику в узоры, потом уже мужчины притаптывают ногами, чтобы войлок сильнее схватывался. Последними в процесс включаются дети. Таким образом весь аул объединяет общее дело и все друг другу помогают, – рассказала автор картины.

По словам Ольги Пашко, в работах группы Adyr-Aspan можно проследить гармоничное смешение художественных средств, при этом у каждого автора свой пластический язык самовыражения, а его творческое пространство создает собственную эстетику в концепции выставки.

Так, интересна серия графических работ Гульмарал Татибаевой в технике цианотипии с применением digital art.

– Мне нравится в этой технике неуловимая эфемерность, непредсказуемость, элемент неожиданности, так как не только я в этом процессе участвую как творец, но и вода, солнце, химикаты. Бумага обрабатывается химией и проявляется на солнце, и какую бы мысль ты ни вложил сюда, не будет ровно так, как задумаешь. В итоге появляется интересное изображение. Где-то я его оставляю, где-то дорабатываю вручную, – поделилась тонкостями работы Гульмарал.

На многих ее фотографиях изображена кора деревьев. Где бы ни находилась художница – в Берлине, Бостоне, Пекине, на Кипре или в регионах Казахстана – всегда исследует деревья. Кора, по ее мнению, рассказывает о регионе, людях, истории, поэтому часто ее можно увидеть в работах: например, в этой экспозиции есть живопись в смешанной технике с использованием бересты.

– Мне интересны информация, опыт, нажитый людьми. Изучаю кочевой дух, хочется понять, какими были наши предки до 1900-х годов, как они жили в степи. Какая мощная культура у нашего казахского народа! Не изображая людей, не используя письмо, они многое передавали через орнамент. Хочется через творчество установить более прочную связь с предками, так как мы живем в мобильном мире, как алмазы разной огранки.

А мне хочется понять, каким алмаз был до огранки, – рассуждает Гульмарал Татибаева.

По словам Бейбита Асемкула, группа больше работает в концептуальной теме, в современном искусстве. Это видно по работам Натальи Лигай: их невозможно просто так «раскусить» при первом просмотре – придется остановиться и о многом задуматься.

– Когда пишешь пейзаж или цветок – это просто пейзаж или цветок, а концептуальная работа затрагивает гораздо больше, в ней отражается то, о чем в этот момент думаешь, какие темы тебя волнуют, – объясняет Наталья, подходя к абстракции под названием «Послание». – Меня сильно тревожит то, что происходит сейчас в соседних странах, и я создала эту работу в виде голубей – птиц мира, охраняющих золотое яйцо – наш хрупкий, но духовно богатый мир. Хочется, чтобы зритель задумался о том, что позитивное мышление вытесняет и подавляет черноту.

Концепция другой работы Натальи Лигай – «Сознание пчелы» – близка многим из нас и действительно наводит на обширные размышления.

– Есть люди-мухи, которые несут негатив. А есть люди-пчелы: они трудятся целыми днями, создают разные благостные вещи не только для своей семьи, но и для социума. У них позитивное мышление, они этот негатив трансформируют в положительные сущности, – объясняет художник. – Поэтому важно окружать себя именно такими людьми. Они наполняют тебя, воодушевляют, подают пример, с ними ты заряжаешься энергией, сам становишься сильнее.

… Цвета, линии, пятна… Многоголосие культур сливается в единый аккорд. В этой экспозиции современная концепция мира выливается в опыт концептуального представления среды обитания человека, а мировая художественная культура замысловато совмещается с традиционным орнаментальным искусством Казахстана.