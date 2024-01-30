Пересекая границы, объединяя сердца

Проект нацелен на сохранение ребенка в кровной семье, предотвращение сиротства и поддержку женщин с новорожденными детьми, беременных в кризисных ситуациях. В Алматы прошла встреча учредителей и меценатов благотворительного фонда «Дом мамы», в ходе которой были подведены итоги деятельности за прошедшее десятилетие и обозначены векторы развития на ближайшую перспективу.

Социальный проект получил развитие в 2013 году, и первый «Дом мамы» был открыт в Астане. Сейчас функционирует 21 ресурсный центр в 18 городах Казахстана. За время деятельности фонда помощь была оказана 6 398 женщинам, а 6 695 детей не оказались в детских домах. Кроме того, фонд содействовал трудо­устройству 2 048 женщин, 1 075 – обеспечил профессио­нальное обучение. Попавшим в трудную ситуацию мамам была оказана юридичес­кая и медицинская помощь, им посодействовали в восстановлении необходимых документов.

За десять лет фонд предотвратил 69% случаев отказа от детей, а число ребятишек, оказавшихся в детских домах за этот период, снижено на 73%. В 2022 году «Дом мамы» был признан флагманским проектом Казахстана на площадке ООН.

Теперь учредители фонда намерены расширить свои границы. Как было объяв­лено на встрече, основываясь на опыте «Дома мамы» в Казахстане, проект выходит на международный уровень под брендом Mother’s Home International Foundation (MHIF). В 2024 году планируется открытие «Дома мамы» MHIF в Узбекистане и Малайзии, уже функционирует «Дом мамы» («Будинок мами») в Украине. В ближайшие годы фонд планирует начать работать в десяти развивающихся странах, чтобы и там оставшиеся без поддержки женщины могли растить детей в нормальных условиях. Таким образом открывается новая страница в истории казахстанской благотворительности.

Учредитель фонда Айдын Рахимбаев отметил: «Эффективность социального проекта «Ана үйі» объясняется интеллектуальным и материальным вкладами крупнейших казахстанских бизнесменов-меценатов в его реализацию. Их опыт, знания и компетенции, стремление изменить ситуацию на системном уровне, помноженные на усилия команды «Дома мамы», дали эффективные результаты. В рамках проекта казахстанскими бизнесменами было выделено около 16 миллионов долларов за 10 лет. Мы запускаем проект MHIF, чтобы предотвратить сиротство и не допустить попадания детей в детские дома».

Впервые казахстанский опыт социальной инициативы будет транслирован на международный уровень. Проект по праву получил высокую оценку не только международных организаций, но и бизнес-сообществ, которые готовы поддерживать его в разных странах. Добившись успеха на родине, «Ана үйі» теперь принесет много пользы и счастья в других точках планеты. Проект объединит сообщество международных бизнесменов. Это будет способствовать росту узнаваемости и укреплению репутации Казахстана.

Команда проекта убеждена, что приоб­ретение международного опыта в сфере предотвращения сиротства и поддержки женщин и детей будет иметь ключевое значение для обогащения и усиления внут­ренней экспертизы Казахстана. Обмен знаниями и практиками откроет новые горизонты и проложит путь к более эффективным и инновационным подходам в социальной сфере, значительно улучшая жизнь многих людей.