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Пересесть на отечественные авто
Демченко Марина
корреспондент

Программа льготного автокредитования будет запущена в ближайшее время.

Об этом на брифинге на площадке СЦК сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития МИИР РК Олжас Сапарбеков.

Правительством Республики Казахстан принято постановление от 15 апреля 2022 года № 227, которое предусматривает финансирование программ автокредитования в размере 100 млрд тенге и лизингового финансирования на обновление автобусного парка в размере 30 млрд тенге из средств АО «Жасыл даму».

Олжас Сапарбеков рассказал об основных условиях автокредитования. Сумма финансирования за 1 единицу легкового автомобиля составляет не более 10 млн тенге. Финансирование на одного конечного заемщика предоставляется не более одного раза в течение двухлетнего периода. Срок финансирования – не более 7 лет. Первоначальный взнос – от 0%. Стоимость транс­портного средства не должна превышать 15 млн тенге.

Спикер пояснил, что программа реализуется через банки второго уровня: «Халык банк», «Евразийский банк», Jusan банк, Bank Center Credit, Forte bank. В ней могут участвовать и те казахстанцы, кто ранее участвовал в предыдущей программе автокредитования. Для их удобства будет сформирована электронная очередь.

– В настоящее время проводится процедура, связанная с передачей необходимых средств АО «Жасыл даму» для реализации программы, – проинформировал Олжас Сапарбеков.

Он также напомнил, что льготное автокредитование действует в стране с 2015 года. До мая 2021 года государством было выделено 82 млрд тенге. По состоянию на 31 марта текущего года на эти средства казахстанцы приобрели 30 тыс. автомобилей, выданы займы на 162 млрд тенге за счет револьверного оборота средств (когда погашенная сумма идет на новые займы заявителей, – Авт.).

– Сегодня во всем мире наблюдается дефицит автомобилей. Как вы знаете, имеется дефицит микрочипов (полупроводников), а также нарушились логистические цепочки поставок автомобилей и комплектующих по всему миру. Поэтому автопроизводители постоянно ведут переговоры с партнерами по увеличению квот на поставки комплектующих для наших автопредприятий. Тем не менее наши производители в 2022 году планируют выпус­тить около 109 тысяч легковых автомобилей, – сообщил Олжас Сапарбеков.

Как заверила вице-президент Ассоциации казахстанского автобизнеса Анар Макашева, отечественные машиностроители смогут обеспечить спрос в рамках льготного автокредитования и не только.

По итогам 2021 года официальные дилеры продали больше 117 тыс. новых машин, а рост продаж на рынке составил порядка 26% по сравнению с предыдущим периодом, причем несмотря на логистические проблемы и нехватку компонентов.

– Мы полагаем, что около 20% роста сохранится и в этом году. Это связано с тем, что многие официальные представители изготовителя все-таки решили свои проблемы с логистикой, где-то поменялись логистические пути, где-то произошла смена поставщиков. В преддверии старта программы льготного кредитования наши машиностроители готовы обеспечить поставки, – пояснила Анар Макашева.

Что же касается ценообразования и стоимости транспорт­ных средств в Казахстане, то нашим производителям и официальным представителям все-таки удалось сдержать рост стоимости, который наблюдается во всем мире.

Автомобили, безусловно, подорожали, однако в условиях текущей обстановки в целом незначительно, отметили спикеры. За 1-й квартал 2022 года цены на легковые автомобили отечественной сборки выросли на 16%. Легковые авто импортного производства прибавили 18,6% по отношению к соответствующему периоду прошлого года. В качестве примера, в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого Mercedes-Benz GLS-Class показал рост 74%, Volkswagen Touareg – 70%, Nissan X-Trail и Qashqai – 60%.

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