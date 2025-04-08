Перешагнул вековой рубеж

День Победы
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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На днях участнику Великой Отечественной войны алматинцу Василию Зинченко исполнился 101 год. 

фото организаторов

Поздравить фронтовика с днем рождения пришли представители совета ветеранов Вооруженных сил РК, управления по делам обороны Турксибского района Алматы, военнослужащие Десантно-штурмовых войск, курсанты Военно-инженерного института радио­электроники и связи, Военного института Сухопутных войск. Солдаты и офицеры устроили в честь именинника мини-парад, пройдя перед его домом торжественным маршем под звуки духового оркестра.

Василий Иванович родился в 1924 году в селе Заливном Алтайского края РФ. В ноябре 1941-го 17-летний парнишка ушел добровольцем на фронт. Вначале новобранец попал в разведшколу, где освоил навыки диверсионной работы, затем воевал в разведроте.

Несмотря на преклонный возраст, аксакал сохранил прекрасную память. Помнит бессонные ночи в дозоре и вылазки в тыл противника, как брал вражеских «языков», не раз оказываясь на волосок от смерти. Во время одной из таких операций из пятерых бойцов подразделения лишь Василий остался в живых. Тогда его чудом спасли украин­ские партизаны.

Один из самых ярких эпизодов в воен­ной биографии Василия Зинченко – взятие в плен генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса. Это прои­зошло в январе 1943 года под Сталинградом в ходе контрнаступления советских войск, окруживших 6-ю немецкую армию. Василий Иванович был в разведгруппе, захватившей штаб противника, где и находился в то время германский военачальник вместе с другими офицерами.

Война для фронтовика закончилась в 1945 году в Польше. Там после очередного ранения и контузии он долго лечился в полевом госпитале. За проявленные отвагу и смелость Василий Зинченко награжден орденами Крас­ной Звезды, Отечественной войны II степени, Славы III степени, множеством медалей.

В мирное время он переехал в Алматы, трудился на молочном комбинате, где встретил будущую супругу. Сейчас ветеран проживает в окружении детей, внуков, правнуков и праправнуков.

Вручив памятные подарки, гости зачитали имениннику поздравительный адрес от имени министра обороны Руслана Жаксылыкова, выразили благодарность за мужество и героизм, проявленные в годы войны. По словам участников церемонии, долг казахстанцев – окружить ветеранов вниманием и заботой. В свою очередь Василий Иванович поблагодарил военных, пожелав всем казахстанцам мирного неба над головой, стабильности и процветания.

#поздравление #ВОВ #ветеран

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