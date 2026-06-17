Пересмотреть контроль за иностранным финансированием предложили в Казахстане

Мажилис

Депутаты отмечают наличие отдельных пробелов в действующем законодательстве

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Мажилисе озвучили предложение пересмотреть подходы к регулированию иностранного финансирования неправительственных организаций в Казахстане. С инициативой выступил депутат Жарқынбек Амантайұлы, направив депутатский запрос заместителю Премьер-министра – министру культуры и информации Аиде Балаевой, сообщает Kazpravda.kz

По словам депутата, многие социальные проекты, финансируемые за счёт иностранных грантов, показывают положительные результаты. При этом в отдельных случаях, как он считает, такое финансирование может использоваться для продвижения идей, которые не всегда совпадают с общественными ценностями и государственными интересами.

Он отметил, что сегодня отчётность по иностранному финансированию в рамках Налогового кодекса предоставляется только по трём направлениям деятельности. Из-за этого часть поступающих средств по другим видам деятельности может находиться вне полного учета. Кроме того, у органов государственных доходов нет постоянного доступа к актуальной информации о банковских операциях.

Депутат привёл данные, согласно которым в официальный реестр, опубликованный в этом году, включены 155 получателей иностранного финансирования, а общий объём средств составляет около 12 млрд тенге. При этом он считает, что эти данные могут не полностью отражать общую картину и требуют дальнейшего анализа.

В этой связи Жарқынбек Амантайұлы предложил рассмотреть возможность снятия отдельных ограничений в Налоговом кодексе и расширения контроля за иностранным финансированием НПО независимо от направления их деятельности.

Также он выступил за усиление взаимодействия между государственными органами и совершенствование механизмов обмена информацией.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции Народной партии Казахстана выступили с инициативой расширить объем информации о зарубежном финансировании, поступающем в страну.

 

#мажилис #НПО #финансирование

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